Beşiktaş'a Lukebakio transferinde rakip çıktı!

Belçikalı futbolcu Dodi Lukebakio için yaz aylarından bu yana ilgisini sürdüren Beşiktaş'a transferde rakip çıktı.

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Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş’ta gündemdeki isimlerden biri de Dodi Lukebakio... Belçikalı futbolcu için yaz aylarından bu yana ilgisini sürdüren siyah-beyazlılara rakip çıktı.

SUNDERLAND DE DEVREDE

Benfica’da istediği forma süresini bulamayan 29 yaşındaki oyuncu için Premier Lig ekiplerinden Sunderland de devreye girdi. Portekiz basınında yer alan haberde, Beşiktaş’ın transfer konusunda daha istekli olduğu ancak Lukebakio’nun Sunderland’in yapacağı teklifi beklediği belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon avro.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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