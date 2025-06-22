Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurul toplantısı başladı

Siyah-beyazlıların olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'ndaki toplantı, çoğunluğa bakılmadan gerçekleştiriliyor.

Genel kurulda Uğur Poyraz, divan kurulu başkanı olarak seçildi. Toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gündem maddelerine geçildi.

Kulüp yönetimi, genel kurul toplantısında siyah-beyazlı kulübün taşınmazlarıyla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesini isteyecek.