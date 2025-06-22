Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurul toplantısı başladı

Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurul toplantısı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın olağanüstü genel kurul toplantısı başladı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Siyah-beyazlıların olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'ndaki toplantı, çoğunluğa bakılmadan gerçekleştiriliyor.

Genel kurulda Uğur Poyraz, divan kurulu başkanı olarak seçildi. Toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gündem maddelerine geçildi.

Kulüp yönetimi, genel kurul toplantısında siyah-beyazlı kulübün taşınmazlarıyla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesini isteyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
TYT'de yanındaydı! Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i AYT'de de yalnız bırakmadıBinanın içinden çıktı, görenleri ürpertti! Aslı sonradan anlaşıldı: Yıllarca bunu beklemişler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jose Mourinho sol bek problemini vatandaşıyla çözecek! Mourinho'nun gözdesi Silva - SporMourinho sol bek problemini vatandaşıyla çözecek!Galatasaray'ın yıldızına 3 talip birden! Zaniolo pazarı - SporGalatasaray'ın yıldızına 3 talip birden! Zaniolo pazarıTrabzonspor'a bir takviye daha! Wooh Fırtına'da - SporTrabzonspor'a bir takviye daha! Wooh Fırtına'daİtalyan golcü kalacağım diyor ama niyeti başka! Immobile gi-de-cek - SporGolcü kalacağım diyor ama niyeti başka!Mustafa Hekimoğlu'nun yeni adresi belli oldu! - SporMustafa Hekimoğlu'nun yeni adresi belli oldu!Galatasaray, transfer planlarını yaptı! Ya Hakan ya İlkay - SporGalatasaray, transfer planlarını yaptı!
Sonraki Haber Yükleniyor...