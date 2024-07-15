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Beşiktaş'ın son bombası İmmobile’den iddialı sözler: İcardi, Mertens ve Dzeko...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın son bombası İmmobile’den iddialı sözler: İcardi, Mertens ve Dzeko...
Beşiktaş, Ciro İmmobile, İstanbul, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İcardi, Mertens ve Dzeko gibi yıldızlarla yarışmaktan çekinmediğini söyleyen İtalyan yıldız, “Hem saha içinde hem de dışında elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi

Beşiktaş’ın son bombası Ciro İmmobile, imzası kurumadan gittiği Slovenya kampında açıklamalarda bulundu. Sekiz senelik Lazio macerasından sonra yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş’ı seçtiğini belirten İtalyan yıldız, “Beni çok fazla isteyen bir takım olduğunu gördüm ve kendimi önemli hissettim. Taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. Taraftara ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onlar için elimden geleni yapacağım. Maç sonunda formamın terli olduğunu onlara göstereceğim” dedi. 

LİDERLİK EDECEK

Takım için önemli olmak istediğini söyleyen İmmobile, “Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. İcardi, Mertens, Dzeko önemli oyuncularla rekabet etmekten çekinmiyorum.  Önemli bir sezona başlayacağız ama önce 3 Ağustos’ta bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanacağız. Saha içinde ve saha dışında önemli bir rolüm olacak. Takımımız da oyun içerisinde gol anlamında liderlik arayan bir profil arıyordu. Beni uygun gördüler ve doğru karar verdiklerini ispatlayacağım” diye konuştu. 

İSTANBUL BİR HARİKA

İstanbul’da bir gün kaldığını ama şimdiden dönmek için heyecanlandığını  söyleyen İmmobile, “Benimki gibi büyük ailesi olan insanlar, şehir  bazında da karar alır. Sirigu,  Mertens ve Bonucci’ye sordum.  İstanbul’u çok övdüler ve haklı olduklarını anladım” dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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