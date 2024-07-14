Beşiktaş'tan Di Maria açıklaması! Hüseyin Yücel görüşmenin detaylarını açıkladı

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Ciro Immobile için düzenlenen imza töreninde Angel Di Maria ile ilgili yapılan transfer görüşmesini anlattı.

Beşiktaş, yeni transferi Ciro Immobile için Slovenya'daki kampta imza töreni düzenledi.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Arjantinli futbolcu Angel Di Maria ile yapılan transfer görüşmesinin detaylarını anlattı.

DI MARIA NEDEN ALINMADI?

Yıldız oyuncunun gelmek istemediğini aktaran Yücel, "Di Maria hiç pazarlık sürecine girmeden bize gelmek istemediğini söyledi. Gelmek istemeyen oyuncuyu biz de istemeyiz. Mats Hummels ve Okay Yokuşlu ile ilgilendik ama maalesef bu transferlerin gerçekleşme ihtimali sıfır. Mario Hermoso da öyle." ifadelerini kullandı.

Transferleri kampa yetiştirdiklerini söyleyen Hüseyin Yücel, "Son yıllarda hiç kemik kadro olarak kampa yetişmiş bir Beşiktaş hatırlamıyorum. Şimdi biraz transferde es verme zamanı. Şu an 19 yabancımız var, bu sayıyı 12'ye düşürmeliyiz. Akabinde Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda takviyelere devam edeceğiz." dedi.