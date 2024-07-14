Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Hüseyin Yücel yıldız oyuncuyu ikna etmek için devreye girdi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Transfer döneminin en hareketli takımlarından Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ciro Immobile transferiyle büyük ses getiren siyah-beyazlılar, şimdi de yeni bir yıldızın peşine düştü. Hüseyin Yücel, David Neres'i ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.
Beşiktaş, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katmasının ardından, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Takvim'in haberine göre, Siyah-Beyazlılar, Benfica'nın 27 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres'i transfer listesine aldı. İkinci Başkan Hüseyin Yücel, bu transferi tamamlamak için büyük çaba sarf ediyor.
Çalım yeteneği ve etkili ortalarıyla dikkat çeken David Neres, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 35 maça çıkıp, 5 gol ve 10 asistle toplamda 15 gole direkt katkı sağladı.
2027 yılına kadar Benfica ile kontratı bulunan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi