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Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Hüseyin Yücel yıldız oyuncuyu ikna etmek için devreye girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta sürpriz gelişme! Hüseyin Yücel yıldız oyuncuyu ikna etmek için devreye girdi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ciro Immobile transferiyle büyük ses getiren siyah-beyazlılar, şimdi de yeni bir yıldızın peşine düştü. Hüseyin Yücel, David Neres'i ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

Beşiktaş, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katmasının ardından, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Hüseyin Yücel yıldız oyuncuyu ikna etmek için devreye girdi - 1. Resim

Takvim'in haberine göre, Siyah-Beyazlılar, Benfica'nın 27 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres'i transfer listesine aldı. İkinci Başkan Hüseyin Yücel, bu transferi tamamlamak için büyük çaba sarf ediyor.

Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Hüseyin Yücel yıldız oyuncuyu ikna etmek için devreye girdi - 2. Resim

Çalım yeteneği ve etkili ortalarıyla dikkat çeken David Neres, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 35 maça çıkıp, 5 gol ve 10 asistle toplamda 15 gole direkt katkı sağladı.

Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Hüseyin Yücel yıldız oyuncuyu ikna etmek için devreye girdi - 3. Resim

2027 yılına kadar Benfica ile kontratı bulunan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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