Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Hüseyin Yücel yıldız oyuncuyu ikna etmek için devreye girdi

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2024 12:07 - Güncelleme: 14 Temmuz 2024 12:08 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ciro Immobile transferiyle büyük ses getiren siyah-beyazlılar, şimdi de yeni bir yıldızın peşine düştü. Hüseyin Yücel, David Neres'i ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.