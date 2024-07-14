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Süper Lig devi Maxim de Cuyper için harekete geçti! 55 maç, 5 gol, 15 asist...

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Süper Lig devi Maxim de Cuyper için harekete geçti! 55 maç, 5 gol, 15 asist...
Beşiktaş, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Arthur Masuaku'nun ayrılık ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktaş'ın Belçika ekiplerinden Club Brugge forması giyen Maxim de Cuyper için devreye girdiği öğrenildi.

Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

Takımdan ayrılma ihtimali bulunan Arthur Masuaku'nun yerine sol bek bakan Siyah-beyazlılar, aradığı ismi Belçika'da buldu.

Club Brugge forması giyen Maxim de Cuyper'i radarına alan yönetim, takas ve bir miktar bonservis ile transferi çözmeyi planlıyor.

Süper Lig devi Maxim de Cuyper için harekete geçti! 55 maç, 5 gol, 15 asist... - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TAN MAXIM DE CUYPER ATAĞI

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu ve Jackson Muleka'yı da takasta önereceği oyuncular arasında düşündüğü iddia edildi.

Geçen sezon Belçika'da 55 resmi maça çıkan Cuyper, 5 gol ve 15 asist yaparak 20 gole katkıda bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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