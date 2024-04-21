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Beşiktaş'ta Berkay Vardar'ın takımdan gönderiliş sebebi belli oldu! Samet Aybaba faturayı ağır kesti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta Berkay Vardar&#039;ın takımdan gönderiliş sebebi belli oldu! Samet Aybaba faturayı ağır kesti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Berkay Vardar'ın takımdan neden gönderildiği belli oldu. Vardar'ın, Emirhan Delibaş ile benzer sebepten gönderildiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın sezon başında Moldova'nın Sheriff takımına kiralık olarak gönderdiği ancak geçtiğimiz şubat ayında siyah beyazlı kulübe geri dönen Berkay Vardar'ın sözleşmesi feshedildi.

FUTBOLA KONSANTRASYON GÖSTERMEDİ

Altyapıdan gelen isimlerin özel hayatlarına daha fazla dikkat etmesini isteyen Futbol Koodinatörü Samet Aybaba'nın, Emirhan Delibaş'ın ardından Berkay'ı da "Futbola konsantrasyon göstermediği" gerekçesiyle gönderdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Berkay Vardar'ın takımdan gönderiliş sebebi belli oldu! Samet Aybaba faturayı ağır kesti - 1. Resim

21 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta 6 maçta forma giyerken, takımına skor katkısı sağlayamadı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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