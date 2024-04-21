Beşiktaş'ta Berkay Vardar'ın takımdan gönderiliş sebebi belli oldu! Samet Aybaba faturayı ağır kesti

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Nisan 2024 18:44 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 18:49 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Berkay Vardar'ın takımdan neden gönderildiği belli oldu. Vardar'ın, Emirhan Delibaş ile benzer sebepten gönderildiği öğrenildi.