Beşiktaş'ta Gökhan İnler skandalı! Hasan Arat belgeleri açıkladı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Gökhan İnler, henüz forma şansı bulamadı. Jübile yapmak için takıma katıldığı öne sürülen 39 yaşındaki oyuncunun kulübe ihtar çektiği belirtildi.

Geçen sezonu Adana Demirspor'da tamamladıktan sonra sürpriz bir şekilde Beşiktaş'a imza atan Gökhan İnler hakkında olay bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında konuşan kulüp başkanı Hasan Arat, Ahmet Nur Çebi döneminde transfer edilen ve bu sezon hiçbir maçta forma giymeyen Gökhan İnler'i öne sürerek "Bir sporcumuz, locası nedeniye kulübü icraya veriyor, dava açıyor" açıklamasını yaptı.

HASAN ARAT: AYDA 500 BİN TL VERİYORUZ

Gökhan İnler için yapılan sözleşmeden bahsede Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Kulübümüz, o sporcuyla jübile için sözleşme imzalıyor ve oyuncuya ayda 500 bin TL para ödeniyor. Parası ödenmediği zaman da kulübe ihtarname yolluyor” dedi.

BEŞİKTAŞ'IN GÖKHAN İNLER İÇİN YAPTIĞI KAP AÇIKLAMASI

Gökhan İnler'i bedelsiz olarak kadrosuna katan Beşiktaş o dönem şu açıklamayı paylaştı:

"Kulübümüz, futbol A takımımızın 2016-2017 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır. Gökhan İnler'e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz."