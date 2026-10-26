Beşiktaş'ta Italiano'nun yüzünü güldüren detay

Trendyol Süper Lig'in dozuncu haftasında konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i 2-0 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, önemli isimleri olmadan da kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'de Başakşehir'i 2 golle mağlup ettikleri mücadelenin ardından değerlendirmeler yaptı.

"ÖNEMLİ İSİMLER OLMADAN DA KAZANMAK İYİ"

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Orkun yakında dönecek ama onu ve önemli silahlarımızın hepsini kullanamadığımız için gerçekten üzgünüm. Bence bugün takım harika performans gösterdi. Takımdan çok mutluyum. Önemli isimler olmadan da kazanmak bizim için önemli bir şey. İkinci yarıda sabırlı olmamız gerekiyordu, sabırlı da olduk. Şanslar bulduk, goller attık ve iki forvete döndüğümüz zaman ne kadar tehlikeli olduğumuzu gösterdik. Bu akşam burada çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"BUGÜN DİKKAT SEVİYEMİZ YÜKSEKTİ"

Karşılaşmada gol yememeleriyle ilgili de konuşan Italiano, "Takımla konuştum. 'Eski öfkeniz, siniriniz yok.' dedim. Daha yumuşak olduklarını, daha rahat pozisyon verip gol yediklerini söyledim. Bugün dikkat seviyemiz yüksekti. Üst sıralarda kalmak için her maçı kazanmak gerekiyor. Her maçı kazanmak için konsantrasyonunuzun üst seviyelerde olması gerekiyor. Bugün bunu iyi bir şekilde yaptık. Kaliteli bir şekilde oynadık. Perşembe maç yaptık. Fizik kalitemiz de iyiydi. Oyuna girenler de iyi iş çıkardı. Gol yemedik. Sezon başındaki konsantrasyon seviyesine bugün yakındık. Bu da beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş - Başakşehir

"ORKUN'UN DÖNÜŞÜ İÇİN KESİN TARİH VEREMEM"

Tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün dönüşüyle ilgili tarih vermekten kaçınan İtalyan teknik adam, "Orkun daha iyi. Dönüşü için kesin tarih veremem. Her geçen gün daha da iyi oluyor. Umarım en kısa sürede döner. Orkun'a çok ihtiyacımız var. Ona sahip olmamak güzel bir his değil. Cerny bugün tendona yakın bir bölgeden darbe aldı ama bence büyük bir sıkıntısı yok." şeklinde konuştu.

Italiano, Wilfred Ndidi'den hücuma katılmasını istediğini kaydederek, "Bunun üzerine çalıştığımızı söyleyebilirim. Beş kişi atağa çıkmak istedim. Kendisi ceza sahasına iyi şekilde giren, kafa vuruşları olan, koridorları iyi kullanan, son 20 metrede etkili ve zeki bir oyuncu. Ona bravo demek istiyorum. Bunları çalışmak için çok zamanımız olmadı. Bütün çocuklar beni sonuna kadar dinleyip anlamaya ve idmanda yaptıklarımızı sahada göstermeye çalışıyor. Hepsi çok iyi performans gösterdi. Ndidi de çok az idmanla bunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala