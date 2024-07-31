Beşiktaş'ta mutlu son! Yeni Kartal Emirhan

Stoper mevkisi uzun yoğun mesai harcayan Beşiktaş, mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar Emirhan Topçu için anlaşma sağladı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi önemli yıldız futbolcuları kadrosuna katan Beşiktaş, stoper bölgesi için bir süredir Emirhan Topçu’nun transferi için yoğun mesai harcıyordu. Çaykur Rizespor forması giyen genç oyuncu için günlerdir görüşmeler gerçekleştiren siyah beyazlılar sonunda bu transferde mutlu sona ulaştı. La Liga ekiplerinden Las Palmas’ın da çok istediği 23 yaşındaki stoperin, Beşiktaş’ta forma giymeyi tercih etmesi sayesinde transfer gerçekleşti.

DÖRT YILLIK İMZA

İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği takasta herhangi bir futbolcu kullanılmadığı, Beşiktaş’ın Emirhan Topçu için bonservis ücreti ödeyeceği öğrenildi. Bu transfer için Beşiktaş’ın kasasından yaklaşık 4 milyon avro civarında bir ücret çıkacak. Genç oyuncunun da yıllık ücretinin 20 milyon lira olacağı ve dört yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Genç oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmî sözleşmeye imza atacak.

BÜNYAMİN İMZAYA GELİYOR

Siyah beyazlılar sağ bek bölgesi için Bünyamin Balcı transferinde sona yaklaştı. Antalyaspor’la görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Beşiktaş bu transferi gerçekleştiğinde Onur Bulut’un da Başakşehir’e gitmesine izin verilecek.