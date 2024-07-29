Beşiktaş'tan çılgın transfer hamlesi! 57.5 milyon Euro'luk transfer için düğmeye basıldı

Beşiktaş, bu sezon yaptığı yıldız hamlelerine bir yenisini daha eklemek için hazırlanıyor. Asensio ve Hermoso ile görüşmelerini sürdüren Siyah-beyazlılar ile ilgili yeni bir iddia İtalya'dan geldi. İddiaya göre; Beşiktaş, Juventus'un İtalyan yıldızını transfer listesine aldı.

Yeni sezona Giovanni van Bronckhorst önderliğinde hazırlanan Beşiktaş, transferde şu ana kadar ses getiren hamleler yaptı. Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Beşiktaş'ın bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR İDDİASI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş, İtalya Milli Takımı ve Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'yı gündemine aldı. Haberde Beşiktaş'ın transferdeki rakibinin Tottenham olduğu öne sürüldü.

26 yaşındaki kanat oyuncusunun takımdan ayrılması halindeki ilk tercihinin Premier Lig olduğu vurgulandı.

Juventus'un oyuncu için 25-30 milyon Euro seviyesinde gelecek teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

JUVENTUS'A MALİYETİ

Juventus, Fiorentina'dan 12.6 milyon Euro'ya kiraladığı Federico Chiesa'nın bonservisini 44.6 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

İtalyan ekibiyle geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen Chiesa, 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.