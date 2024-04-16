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Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Samet Aybaba'dan yeşil ışık

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Beşiktaş&#039;tan Sergen Yalçın açıklaması! Samet Aybaba&#039;dan yeşil ışık

Spor Haberleri

Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile devam etme kararı alan Siyah-beyazlılar, yeni sezonda farklı bir isimle çalışacak. İşte adaylar...

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Sergen Yalçın geldi.

2020-2021 Süper Lig sezonunda siyah-beyazlılara şampiyonluk yaşatan Yalçın'ın sezon sonunda Antalyaspor'dan ayrılacağı ve tekliflere açık olduğu belirtildi.

Mircea Lucuscu, Erol Bulut, Edin Terzic gibi isimleri radarına alan yönetimin Sergen Yalçın'ı da listeye eklediği öğrenildi.

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Samet Aybaba'dan yeşil ışık - 1. Resim

SAMET AYBABA'DAN SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

Bugün yapılan idman öncesi açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba "Sergen Yalçın ile şu an bir görüşme olmadı. Elimizde geniş bir oyuncu listemiz var. Raporları hazırladık. Saha içi kalitesini arttırmamız lazım." dedi.

Aybaba'nın net bir açıklama yapmaması Yalçın için sezon sonunda bir adım atılacağı şeklinde yorumlandı.

Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, sırasıyla Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos ile çalıştı.

Son oynanan lig maçında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Siyah-beyazlılar, Portekizli hocanın sözleşmesini feshetmişti.

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