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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü için flaş iddia! "Lucescu Beşiktaş'a geri dönüyor"

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Beşiktaş&#039;ın yeni teknik direktörü için flaş iddia! &quot;Lucescu Beşiktaş&#039;a geri dönüyor&quot;

Spor Haberleri

1-1 berabere kalınan Samsunspor maçı sonrası teknik direktör Fernando Santos'un görevine son veren Beşiktaş'ta göreve bu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe getirildi. Gelecek sezon takımın başına kimin geçeceği ise henüz bilinmiyor ancak iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bu doğrultuda bir iddia Rumen basınından geldi.

Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, resmi portalından yaptığı açıklamada, Portekizli'ye 500 bin euro tazminat ödeneceğini ve takımın başına sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'nin getirildiğini duyurmuştu.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü için flaş iddia!

Gelecek sezon için teknik direktör arayışını da sürdüren siyah-beyazlıların son olarak adı Erol Bulut ile anılmıştı. Erol Bulut dışında anılan isimler ise; Sergen Yalçın, Hansi Flick, Niko Kovac, Frank Lampard ve Gennaro Gattuso.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü için flaş iddia!

LUCESCU GERİ DÖNÜYOR?

Tüm bu adaylara bir yenisi daha eklendi. Iamsport adlı sitenin haberine göre; Mircea Lucescu, Beşiktaş'a dönüyor. Haberde, 78 yaşındaki teknik adamla görüşüldüğü ve ardından Santos'un gönderildiği iddia edildi.

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