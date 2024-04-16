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Beşiktaş'a sakatlık şoku! Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'tan kötü haber geldi

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Beşiktaş&#039;a sakatlık şoku! Semih Kılıçsoy ve Mert Günok&#039;tan kötü haber geldi

Spor Haberleri

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fernando Santos ile yolları ayıran Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması. Siyah-beyazlılar Samsunspor maçında sakatlanan Semih Kılıçsoy ile Mert Günok'un sağlık durumları hakkında bir açıklama yayınladı.

Süper Lig'in 32.haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlanan Semih Kılıçsoy ile Mert Günok'un sağlık durumları hakkında, Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi. Siyah-beyazlılar iki oyuncunun Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyeceklerini duyurdu. İşte Beşiktaş'ın o açıklaması;

Beşiktaş'a sakatlık şoku! Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'tan kötü haber geldi - 1. Resim

"Futbol A Takımımızın 13 Nisan Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile oynadığı mücadelede, sağ ayak sırtına aldığı krampon darbesi sonrası ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme yaralanması oluşan Mert Günok ile uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adale grubu (İliopsoas ve Obturatör eksternus)’nda gerilme ve ödem saptanmıştır.
 
Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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