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Beşiktaş'ın başına tekrar geçen Serdar Topraktepe'nin hedefi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın başına tekrar geçen Serdar Topraktepe&#039;nin hedefi belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Semih Kılıçsoy’un kendisini göstermesini sağlayan siyah beyazlıların altyapı hocası, sezonun kalan bölümünde yeni cevherler çıkarmaya çalışacak

MURAD TAMER'İN HABERİ - Fernando Santos’un görevine son verilmesi üzerine Serdar Topraktepe yeniden takımın başına geçti. Rıza Çalımbay’la yolların ayrılması sonrasında da üç maçlığına A Takım’ın teknik direktörü olan Topraktepe, iki galibiyetin yanı sıra Semih Kılıçsoy gibi bir yeteneğin ortaya çıkmasını sağlayarak bu sezonun en kritik işlerinden birine imza atmıştı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay’ın neredeyse yüzüne bakmadığı Semih, altyapıdaki hocası sayesinde üç maça ilk 11’de başlamıştı.

FORMSUZLARA NEŞTER

Söz konusu üç maçta dört gol atıp, bir de asist yapan Semih Kılıçsoy, sonraki haftalarda da gollerini sıralamış ancak Fernando Santos’un savunma futbolunda ısrar etmesi sebebiyle ilk maçlardaki kadar üretken olmamıştı. İkinci defa takımın başına geçen Serdar Topraktepe’nin ilk hedefi Semih gibi genç yeteneklere A Takım’da şans vermek olacak. Bu doğrultuda Demir Ege Tıknaz ve Emrecan Terzi’nin ilk 11’de şans bulması, Santos’un dışladığı Tayyip Talha Sanuç’un da kadroya dâhil edilmesi bekleniyor.

YÖNETİMDEN TAM DESTEK

Santos’un görevine son verilmesinin ardından Serdar Topraktepe’nin çıktığı ilk idmanda yönetim desteği dikkati çekti. Yöneticiler Mete Vardar, Feyyaz Uçar ve Burak Aslan’ın yanı sıra Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba dünkü antrenmanını izledi. Feyyaz Uçar, istifa edeceğine yönelik haberleri yalanladı.

EN PAHALI TRANSFER GÖREVE

Başakşehir maçında 19 dakika süre alan, Samsunspor mücadelesinde ise forma giyemeyen Al Musrati’nin mutsuzluğu sona erecek. Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Libyalı ön liberonun, Serdar Topraktepe’nin göreve gelmesiyle ilk 11’e döneceği öğrenildi. Öte yandan  Devre arasında transfer edilen Joe Worrall da forma şansı bekliyor. Ligde üç maçta görev alan İngiliz stoper, son maçta teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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