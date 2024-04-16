Beşiktaş'ın eski başkanından gündeme sarsan Fatih Terim itirafı! Serdar Bilgili: "Beşiktaş'a geliyordu"

Bir dönem Beşiktaş başkanlığı yapan Serdar Bilgili'nin, Fatih Terim hakkında yaptığı itiraf sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Bilgili, Galatasaray'ın efsane teknik direktörünün Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü iddia etti.

Fernando Santos'u gönderdikten sonra gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili'den çarpıcı itiraflar geldi.

Beşiktaş taraftarının kendisini desteklemediğini, o dönem 5 yaşında olan kızına ve annesini hakaretler edildiğini ve bu yüzden başkanlığı bıraktığını söyledi. Bilgili'nin yaptığı en çarpıcı itiraf ise Fatih Terim hakkındaki sözleri oldu.

"FATİH TERİM BEŞİKTAŞ'A GELECEKTİ"

2002/23 sezonunda yeni antrenör arayışında oldukları sırada, Fatih Terim'le görüştüklerini söyleyen Bilgili, Terim'in "Seçimlere bağlı, Özhan Bey’e sözüm var. Özhan Canaydın seçimi kazanırsa Galatasaray’a gideceğim, kazanamazsa Beşiktaş’a geleceğim." dediğini söyledi.

Sonrasında da seçimi Canaydın'ın kazandığını ve Terim'in Galatasaray'ın başına geçtiğiniz belirten Bilgili "Özhan abi, Fatih Terim’e söz verdiği için Lucescu ile yollarını ayırdı. Öyle olunca ben de dedim biz Lucescu ile görüşelim. Evde otururken dedim bana Lucescu’nun telefonunu bulsanıza bir arayıp konuşayım. Buldular telefonunu ve aradım Lucescu’yu… Açtı telefonu, dedim ben sizinle görüşmek istiyorum. O da ben de sizinle görüşmek istiyordum dedi. Yarım saat sonra benim evime geldi. Çok kırgınım Galatasaray’a dedi. Ben şampiyon yapmama rağmen sözleşmemi yenilemediler dedi. Bize gelir misin diye sordum. Tabi dedi. Ne istiyorsun dedim, Galatasaray’da aldığım ücreti verin dedi. Ben Galatasaray’da aldığının biraz üstünü verdim ve 15 dakikada el sıkıştık. Galatasaray’a kalbi çok kırılmıştı." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN DURUMU KÖTÜ"

Son olarak Beşiktaş'ın gidişatını değerlendiren Bilgili sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Çok kötü değerlendiriyorum. Maalesef Beşiktaş neredeyse 3 büyüklükten kopmaya doğru gidiyor. Çok geride kaldık. Ama daha da kötüsü şu an baktığınız zaman eski yöneticiler, eski camianın önde gelenleri hiçbiri maça gitmiyor. Herkes Beşiktaş’tan koptu. Bunun sebebi; Beşiktaş son 4-5 seçimde herkes birbirine girdi. Eski başkanlar birbirleriyle kavga etti. En son gelen başkan (Hasan Arat) dedi ki 20 yıldır Beşiktaş’ı Beşiktaşlılar yönetmiyor. Yani bizlerin Beşiktaşlı olmadığını iddia ederek yaklaşık 150 tane yöneticiyi töhmet altında bıraktı. Halbuki bugünkü başkan, eski başkanları toplasa, bir araya gelsek kendisine destek versek, kötü söylemlerden vazgeçilip camiayı birlik haline getirmeye çalışsak o zaman camia güçlenir.