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Beşiktaş'tan sözleşme açıklaması! Genç yıldızla 2027 yılına kadar imzalandı

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Beşiktaş&#039;tan sözleşme açıklaması! Genç yıldızla 2027 yılına kadar imzalandı
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz, Samet Aybaba, Haber

Spor Haberleri

Beşiktaş, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ile 2006-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, yeni sezon planlaması kapsamında Demir Ege Tıknaz ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle gelecekte hem kulübümüze hem de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzattı.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği genç futbolcumuza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."

Düzenleyen:  - Spor
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