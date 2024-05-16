Beşiktaş'tan sözleşme açıklaması! Genç yıldızla 2027 yılına kadar imzalandı

Beşiktaş, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ile 2006-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, yeni sezon planlaması kapsamında Demir Ege Tıknaz ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle gelecekte hem kulübümüze hem de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzattı.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği genç futbolcumuza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."