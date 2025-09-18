Bir dönemin yıldızıydı, kulüpsüz kaldı! Aboubakar'ın yeni adresi şaşırttı

Hatayspor tarafından geçtiğimiz mayıs ayında sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Vincent Aboubakar, yaz transfer döneminde kendisine kulüp bulamadı.

Bir dönem adından sıkça söz ettiren Beşiktaş'ın eski golcüsünün geleceğine dair Kamerun basınından dikkat çeken bir haber geldi.

İRAN YOLCUSU

ActuCameroun'un haberine göre; güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro olarak gösterilen 34 yaşındaki golcü oyuncunun, İran Pro Ligi ekiplerinden Esteghlal FC ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

28 MAÇTA 8 GOL

Beşiktaş kariyerinde 5 kupa (2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa) kazanan Aboubakar, Hatayspor formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol ve 2 asistlik skor katkısı sunmuştu.