Bir dönemin yıldızıydı, kulüpsüz kaldı! Aboubakar'ın yeni adresi şaşırttı

Bir dönemin yıldızıydı, kulüpsüz kaldı! Aboubakar'ın yeni adresi şaşırttı

- Güncelleme:
Bir dönemin yıldızıydı, kulüpsüz kaldı! Aboubakar&#039;ın yeni adresi şaşırttı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta 3 farklı (2016-2017, 2020-2021, 2023-2024) dönemde forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon Hatayspor'un başarısı için mücadele eden Vincent Aboubakar'ın yeni takımı netleşiyor. 4 aydır kulüpsüz olan 33 yaşındaki Kamerunlu santrforun, İran Pro Ligi'ne transfer olması bekleniyor.

Hatayspor tarafından geçtiğimiz mayıs ayında sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Vincent Aboubakar, yaz transfer döneminde kendisine kulüp bulamadı.

Bir dönem adından sıkça söz ettiren Beşiktaş'ın eski golcüsünün geleceğine dair Kamerun basınından dikkat çeken bir haber geldi.

Bir dönemin yıldızıydı, kulüpsüz kaldı! Aboubakar'ın yeni adresi şaşırttı - 1. Resim

İRAN YOLCUSU

ActuCameroun'un haberine göre; güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro olarak gösterilen 34 yaşındaki golcü oyuncunun, İran Pro Ligi ekiplerinden Esteghlal FC ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bir dönemin yıldızıydı, kulüpsüz kaldı! Aboubakar'ın yeni adresi şaşırttı - 2. Resim

28 MAÇTA 8 GOL

Beşiktaş kariyerinde 5 kupa (2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa) kazanan Aboubakar, Hatayspor formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol ve 2 asistlik skor katkısı sunmuştu.

Az önce deprem nerede oldu? AFAD son dakika depremler listesiGönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? 185. bölümün yayın tarih belli oldu
