Bir paylaşım ortalığı karıştırdı! Arda Güler ve Bahattin olayında gerçek ortaya çıktı

Arda Güler ile aynı altyapıda oynadığı iddia edilen ve "O Real Madrid'e gitti, ben kuyumcu oldum" sözleriyle gündeme gelen Bahattin, sosyal medyada yayılan haberlerin perde arkasını anlattı. 15 yaşındaki Bahattin, söz konusu paylaşımın mizah amaçlı hazırlandığını, adına yapılan röportajdan ise haberi olmadığını söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili sosyal medyada gündem olan "O Real Madrid'e gitti, ben kuyumcu oldum" paylaşımının perde arkası ortaya çıktı.

Arda Güler ile aynı altyapıda oynadığı öne sürülen Bahattin, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

XTG Spor'un Instagram hesabında paylaşılan röportajda konuşan 15 yaşındaki Bahattin, söz konusu içeriğin tamamen mizah amacıyla hazırlandığını söyledi. Sosyal medya hesaplarıyla ilgilenen bir kişinin bu paylaşımı yaptığını belirten Bahattin, içeriğin haber sayfalarında gerçekmiş gibi yayıldığını ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR İspanyol basınından çarpıcı Arda Güler analizi: Artık imkansız

"BEN UYURKEN OLMUŞ BUNLAR"

Haberlerde kendisinin adına açıklamalar yapıldığını da belirten Bahattin, bu röportajlardan haberi olmadığını söyledi. Bazı haberlerde kendisine atfedilen "Çağırsak bile gelmezdi" sözlerini de yalanlayan Bahattin, "Benim haberim bile yok yani bundan. Ben uyurken olmuş bunlar hatta" dedi.

ARDA GÜLER'LE FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ DE O DEĞİLMİŞ

Röportajda Arda Güler'in yanında bulunan bir kişinin fotoğrafının Bahattin'in adıyla paylaşıldığı iddiası da gündeme geldi. Bahattin, söz konusu fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını belirterek fotoğrafın arkasındaki ismin karalandığını ve üzerine kendi adıyla Arda Güler'in isminin yazıldığını anlattı.

Kuyumculuk yapıp yapmadığı sorulan Bahattin ise haberlerdeki tek doğru bilginin bu olduğunu söyledi. Bahattin, "Kuyumcuyuz abim biz. O haberde tek doğru o yani" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala