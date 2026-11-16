Bir zamanlar Süper Lig'in devlerini deviriyordu! Giresunspor tarihinde bir ilki yaşadı

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Giresunspor, 59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e geriledi. Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş gibi devleri mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, yaşadığı mali ve yönetimsel sorunların ardından profesyonel liglere veda etti. Kulübün eski futbolcuları ve taraftarları ise yeniden ayağa kalkmak için destek çağrısında bulundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türk futbolunda bir döneme damga vuran Giresunspor, tarihinin en zorlu günlerini yaşıyor. Süper Lig'de mücadele ettiği dönemlerde büyük takımlara karşı aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren Karadeniz temsilcisi, 59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.

2021 yılında 44 yıllık Süper Lig hasretine son veren yeşil-beyazlı ekip, aradan geçen birkaç yılın ardından kendisini amatör ligde buldu. Giresunspor'un küme düşmesiyle birlikte kentte profesyonel liglerde mücadele eden takım da kalmadı.

44 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNMÜŞTÜ

1967 yılında kurulan Giresunspor, kısa sürede Türk futbolunun üst liglerinde kendisine yer buldu. Dört sezon boyunca ikinci kademede mücadele eden Karadeniz ekibi, 1970-1971 sezonunda Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

1976-1977 sezonuna kadar Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, o dönemde Karadeniz futbolunun önemli temsilcileri arasında yer aldı.

Yeşil-beyazlı ekibin eski futbolcularından ve antrenörlerinden Cengiz Demir, o yıllarda Giresunspor'un bölgedeki öncü kulüplerden biri olduğunu belirterek, "Karadeniz'de belki de lige en önce çıkan takımlardan bir tanesi bizdik. Biz varken mesela bir Samsun, Rize yoktu. Trabzonspor vardı, biz vardık" ifadelerini kullandı.

Bir zamanlar Süper Ligin devlerini deviriyordu! Giresunspor tarihinde bir ilki yaşadı

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'I MAĞLUP ETMİŞTİ

Giresunspor, uzun yıllar süren alt lig mücadelesinin ardından 2020-2021 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükseldi.

2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Türkiye'nin en üst futbol liginde mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetlerle taraftarlarına unutulmaz sevinçler yaşattı.

Özellikle Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etmesi, Beşiktaş karşısındaki galibiyeti ve Fenerbahçe ile berabere kaldığı karşılaşma, kulübün yakın tarihindeki önemli sonuçlar arasında yer aldı.

O dönemi hatırlatan Cengiz Demir, "Bir Galatasaray galibiyetimiz var deplasmanda. Beşiktaş'la, Fenerbahçe ile oynadığımız maçlar vardı. Fenerbahçe'nin o iyi kadrosuyla berabere kaldığımız maçı hep beraber izledik. Güzel neticelerin olduğu, iyi bir sezon geçirdiğimiz dönemler yaşadık. Ancak daha sonrasında istemediğimiz durumlardan dolayı takımımız şu anda Bölgesel Amatör Lig'de. Bu da hepimizi çok üzüyor" dedi.

Bir zamanlar Süper Ligin devlerini deviriyordu! Giresunspor tarihinde bir ilki yaşadı

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK YILLARINDA DA SAHNEDEYDİ

Giresunspor'un 1970'li yıllardaki Süper Lig serüvenine tanıklık eden Gençağa Şahin ise Karadeniz futbolunun geçmişine ilişkin dikkat çeken anılarını paylaştı.

Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiği dönemde Giresunspor'un da Süper Lig'de yer aldığını belirten Şahin, Fenerbahçe karşısında elde edilen bir galibiyeti hatırlattı.

Şahin, "Trabzonspor o zaman lige çıktı, şampiyonluğa gidiyor. Fenerbahçe'yi bizim yenmemiz lazım. Sarıdoğan'ın attığı golle Fenerbahçe'yi yenmiştik. Trabzon'un şampiyonluk yolunun açılması için Fenerbahçe'yi yenmesi gerekiyordu ve yendik. Trabzon da şampiyon oldu" diye konuştu.

O yıllarda Giresunspor'a duyulan ilginin çok büyük olduğunu ifade eden Şahin, taraftarların takımın antrenmanlarını bile kalabalık gruplar hâlinde takip ettiğini anlattı.

Bir zamanlar Süper Ligin devlerini deviriyordu! Giresunspor tarihinde bir ilki yaşadı

MALİ SORUNLAR VE TRANSFER YASAKLARI ÇÖKÜŞÜ HIZLANDIRDI

Giresunspor'un Süper Lig macerası, 2022-2023 sezonunun sonunda küme düşmesiyle sona erdi.

Sonraki yıllarda mali sıkıntılar, transfer yasakları ve yönetimsel sorunlarla mücadele eden kulüp, alt liglerde de tutunamadı.

TFF 1. Lig'den sonra TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e kadar gerileyen yeşil-beyazlı ekip, 2025-2026 sezonunu son sırada tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Böylece Giresunspor, 1967 yılında başlayan profesyonel futbol serüveninde ilk kez amatör lige gerilemiş oldu.

Bir zamanlar Süper Ligin devlerini deviriyordu! Giresunspor tarihinde bir ilki yaşadı

"YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR AMA DESTEKLE KALKAR"

Kulübün zor dönemlerinde başkanlığa aday olan taraftarlardan Hüseyin Bayraktar, Giresunspor'un yeniden eski günlerine dönebilmesi için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Süper Lig döneminde kente çevre illerden ve ilçelerden çok sayıda taraftarın geldiğini hatırlatan Bayraktar, kulübün başarısının şehir ekonomisine de katkı sağladığını söyledi.

Bayraktar, "Süper Lig'de atmosferimiz ismi gibi süperdi. İlçe ilçe, çevre illerden, komşu şehirlerden büyük taraftar toplulukları geliyordu. Burada hem Giresunspor kazanıyordu hem Giresun kazanıyordu. Şimdi Giresunspor'umuz Bölgesel Amatör Lig'de. Yiğit düştüğü yerden kalkar tabii ki ama destekle kalkar" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Süper Lig'de dev kulüpleri ağırlayan ve aldığı galibiyetlerle Türk futbolunda iz bırakan Giresunspor, şimdi yeniden profesyonel liglere dönebilmek için mücadele ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala