Biriyle anlaşma tamam, diğeri çok pahalı! Transferde Galatasaraylı 2 futbolcuyu da açıkladı

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 64 puanla Beşiktaş'ın önünde 3'üncü sırada bitiren Samsunspor'da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtirken, Galatasaray forması giyen 2 futbolcunun ismini verdi.

"BERKAN KUTLU'NUN FİYATI ÇOK YÜKSEKTİ"

Portekizli oyuncu Afonso Sousa ile her konuda anlaştıklarına dile getiren Yıldırım, "Takımı, farklı bir ekibe göndermek istiyor ama oyuncu Samsunspor'a gelmek istiyor. Bu hafta içinde bu transferi bitirmeye çalışıyoruz. Berkan Kutlu'yu almak istedik, fiyatı çok yüksekti, kendisi de İspanya'yı tercih etti" dedi.

"EYÜP AYDIN İLE ANLAŞTIK"

Samsunspor Başkanı, "Eyüp Aydın'ı almak istiyoruz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bu hafta görüşmek istiyorum. Biz oyuncu ile anlaştık, kiralık takımıza katmak istiyoruz. Çok iyi bir stoper de alacağız. Oyuncu ile anlaştık kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

"NE YAZIK Kİ TÜRK OYUNCU YOK"

Harcama limitlerinin belli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Bu kriterleri aşamayız. Burası bir şirket, TFF ve FIFA bizi denetliyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım. Stoper, 8 veya 10 pozisyonunda oynayan 2 oyuncu, sağ kanat ve forvet alacağız. Bunları almak için de takımda bazı oyuncuları göndermemiz lazım. Ne yazık ki Türk oyuncu yok. Bizim de yabancı kapasitemiz belli. Transferler vakit alıyor, fiyatları oyuncuların yeni yeni düşmeye başladı. Fırsat transferi yapmak istiyoruz ama yabancı oyuncu limiti belli. Fırsat transferi için şu an transfer yapmamamız lazım. Avrupa'da transfer sezonu kapandıktan sonra bizim bir hafta daha transfer yapma şansımız olacak. Kulüplerin göndermek istediği birçok oyuncu Türkiye'ye gelmek istiyor ama alamayacağız. Çünkü taraftar transfer diye bizi sıkıştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.