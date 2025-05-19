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Brezilyalı yıldız Neymar'ın yeni imajı gündem oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Brezilyalı yıldız Neymar&#039;ın yeni imajı gündem oldu!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbol hayatını ülkesi Brezilya'da sürdüren Neymar'ın yeni saç stili sosyal medyada gündem oldu. Brezilyalı yıldızın yeni imajına yorum yağdı.

Futbol hayatını ülkesi Brezilya ekiplerinden Santos'ta devam ettiren Neymar, yeni saç stiliyle gündem oldu.

Santos'a geri dönmesinin ardından 11 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Neymar'ın yeni imajına sosyal medyada yorum yağdı.

Brezilyalı yıldız Neymar'ın yeni imajı gündem oldu! - 1. Resim

"NE OLDU SANA?"

Brezilyalı yıldız için bazı takipçileri "Ne oldu sana?" tarzında yorumlar yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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