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Haberler > Spor > Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun şeker komasına girdi! Yoğun bakımda...

Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun şeker komasına girdi! Yoğun bakımda...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bülent Uygun&#039;un kızı Almina Tude Uygun şeker komasına girdi! Yoğun bakımda...

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Bülent Uygun'a kızından kötü haber geldi. 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'un şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Almina Tude Uygun'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızının şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun şeker komasına girdi! Yoğun bakımda... - 1. Resim

Uygun'un şeker komasına giren 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Almina Tude Uygun'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun şeker komasına girdi! Yoğun bakımda... - 2. Resim

Uygun'un, kızının rahatsızlığı nedeniyle izin alarak Çorlu'ya gittiği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor maçında takımın başında olamayacağı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekibi, Kayserispor maçına yardımcı antrenörler Sefer Yılmaz ve Mehmet Yozgatlı'nın hazırlayacağı belirtildi.

DAHA ÖNCE 2 KEZ ŞEKER KOMASINA GİRDİ

Henüz 12 yaşındayken böbrek ağrısı ve aşırı susama şikâyetiyle doktora başvuran Almina’ya (19) ‘tip 2 diyabet’ hastalığı tanısı kondu. Yaklaşık 6 yıl bu hastalıkla yaşayan Almina, zaman zaman bir hafta içinde 2 kez şeker komasına girdi.

Bir yandan diyabetle uğraşırken diğer yandan da açlık hissini yaşamadığı için o dönemde aşırı kilo aldı. 

Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun şeker komasına girdi! Yoğun bakımda... - 3. Resim

O VİDEO TÜRKİYE'DE VİRAL OLMUŞTU

Sivasspor'un Bülent Uygun yönetiminde şampiyonluğa oynadığı dönemde deneyimli teknik adamın da içinde olduğu bir sevinç videosu Türkiye'de viral olmuştu. Sivassporlu taraftarlar canlı yayında röportaj veren Uygun'un yanına gelerek büyük bir sevinç yaşamıştı. Uygun'un yanında kızı Almina Tude Uygun da vardı.

Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun şeker komasına girdi! Yoğun bakımda... - 4. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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