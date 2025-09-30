Burak Yılmaz'ın kariyer sezonu: Süper Lig'e damga vuran performans!

Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa'dan sonra Gaziantep FK'yi çalıştıran Burak Yılmaz, Güneydoğu ekibinin başında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak, maç başına 2,2 puan ortalaması tutturdu.

BEŞİKTAŞ'TA 6 MAÇA ÇIKTI

Başarılı futbol kariyerinin ardından 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alan Burak Yılmaz, Güneş'in ayrılmasından sonra siyah-beyazlı takımda "geçici teknik direktör" olarak 6 resmi maçta sahaya çıktı. Beşiktaş, Yılmaz yönetimindeki maçlarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan toplayarak bir puan ortalamasında kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, bu sonuçların ardından Burak Yılmaz ile yollarını ayırdı.

KAYSERİSPOR VE KASIMPAŞA PERFORMANSI

Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 28 Ocak 2024'te Kayserispor ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takım, 40 yaşındaki teknik adam yönetiminde oynadığı 22 resmi maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kayserispor bu maçlarda 0,86 puan ortalamasında kaldı.

Burak Yılmaz, Kayserispor'dan sonra Kasımpaşa'yı çalıştırdı. Genç teknik direktör, 30 Ocak 2025'te başına geçtiği lacivert-beyazlı takım ile 18 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 22 puan toplayan Kasımpaşa, 1,22 puan ortalaması yakaladı.

GAZİANTEP FK KARİYERİ İYİ BAŞLADI

Sezona İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan Gaziantep FK, ligin ilk 2 haftasında alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Burak Yılmaz ile 19 Ağustos 2025 tarihinde anlaşan Gaziantep temsilcisi, topladığı puanlarla taraftarını sevindirmeye başladı.

Burak Yılmaz, Güneydoğu ekibiyle çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayarak maç başına 2,2 puan ortalaması tutturdu. Genç çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinin en başarılı puan ortalamasına Gaziantep FK'de ulaştı.