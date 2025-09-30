Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Burak Yılmaz'ın kariyer sezonu: Süper Lig'e damga vuran performans!

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'de son 5 maçında 11 puan topladı. 2023 yılında futbolu bırakan eski milli oyuncu, kariyerinin en iyi puan ortalamasına Güneydoğu ekibinde ulaştı.

Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa'dan sonra Gaziantep FK'yi çalıştıran Burak Yılmaz, Güneydoğu ekibinin başında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak, maç başına 2,2 puan ortalaması tutturdu.

BEŞİKTAŞ'TA 6 MAÇA ÇIKTI

Başarılı futbol kariyerinin ardından 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alan Burak Yılmaz, Güneş'in ayrılmasından sonra siyah-beyazlı takımda "geçici teknik direktör" olarak 6 resmi maçta sahaya çıktı. Beşiktaş, Yılmaz yönetimindeki maçlarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan toplayarak bir puan ortalamasında kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, bu sonuçların ardından Burak Yılmaz ile yollarını ayırdı.

KAYSERİSPOR VE KASIMPAŞA PERFORMANSI

Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 28 Ocak 2024'te Kayserispor ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takım, 40 yaşındaki teknik adam yönetiminde oynadığı 22 resmi maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kayserispor bu maçlarda 0,86 puan ortalamasında kaldı.

Burak Yılmaz, Kayserispor'dan sonra Kasımpaşa'yı çalıştırdı. Genç teknik direktör, 30 Ocak 2025'te başına geçtiği lacivert-beyazlı takım ile 18 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 22 puan toplayan Kasımpaşa, 1,22 puan ortalaması yakaladı.

GAZİANTEP FK KARİYERİ İYİ BAŞLADI

Sezona İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan Gaziantep FK, ligin ilk 2 haftasında alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Burak Yılmaz ile 19 Ağustos 2025 tarihinde anlaşan Gaziantep temsilcisi, topladığı puanlarla taraftarını sevindirmeye başladı.

Burak Yılmaz, Güneydoğu ekibiyle çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayarak maç başına 2,2 puan ortalaması tutturdu. Genç çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinin en başarılı puan ortalamasına Gaziantep FK'de ulaştı.

