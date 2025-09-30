Arsenal'den William Saliba'ya yeni sözleşme: İmzalar atıldı
İngiliz kulübü Arsenal, güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen William Saliba ile yeni sözleşme imzaladı. Fransız savunma oyuncusu, Temmuz 2019'da St. Etienne'den 30 milyon euroya transfer edilmişti.
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Fransız futbolcu William Saliba'nın sözleşmesini uzattı. İngiliz basınında Saliba ile 5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.
Arsenal Kulübü'nden 24 yaşındaki oyuncu için yapılan açıklamada, "William Saliba bizimle yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı" denildi.
