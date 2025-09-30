Arsenal'den William Saliba'ya yeni sözleşme: İmzalar atıldı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Fransız futbolcu William Saliba'nın sözleşmesini uzattı. İngiliz basınında Saliba ile 5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.

Arsenal Kulübü'nden 24 yaşındaki oyuncu için yapılan açıklamada, "William Saliba bizimle yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı" denildi.