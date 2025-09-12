Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan açıklaması: Hepsi magazin!

Burak Yılmaz, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Gaziantep FK'nın eski teknik patronu Selçuk İnan hakkında, "Kendi camiamızın kazanması için her şeyi yapacağız. Bu maç için yakın arkadaş olmamız hepsi magazin" dedi.

"AYAKLARIMIZ YERE BASIYOR"

İlk günkü ciddiyeti koruyarak son haftaya kadar mücadele edeceklerini belirten Yılmaz, "İki maç hiçbir şey değil, ayaklarımız yere basıyor. Kendi içimizde hedeflerimiz var. Ben Gaziantep FK'de olduğum için çok mutluyum. Eğer bir hava yakalarsak hep birlikte Allah izin verirse takımı istediğimiz yere getireceğiz" dedi.

"İKİ OYUNCU DAHA GELECEK"

Yeni gelen oyuncuların adaptasyon ve hazırlık süreci için zamana ihtiyacı olduğuna değinen Yılmaz, "Melih ilk maçtan uyumunu gösterdi. Diğer oyuncularımız hazır değildi, hazır olmaya çalışıyorlar, kolay değil. İki haftada hazır olamazlar onları hazır etmeye çalışıyoruz. İki oyuncu daha aramıza katılacak. Yüzde 90 civarında bitti. Onlardan sonra transferi kapatacağız. Hem kendi hedeflerimizi hem de kulübümüzün mali durumunu düşünüyoruz. Yönetimimiz, başkanımız çok büyük çaba sarf ediyor" şeklinde konuştu.

"SELÇUK İNAN'IN BURAYA EMEKLERİ OLDU"

Kocaelispor'un durumunu göz önüne alarak buna göre çalışmalar yaptıklarını anlatan genç teknik direktör, "Tek hedefimiz kazanmak. Biz kazanmak istiyoruz, karşımızda kim olursa olsun, evimizde kimle oynadığımızın, içeride dışarıda nerede oynadığımızın çok büyük farkı yok. Futbol anlayışımızdan da bunu gördüğünüzü düşünüyorum. Eskiye oranla daha yüksek bir izleyici bekliyoruz ve hep birlikte stadımızda kazanmak istiyoruz. Selçuk İnan'ın buraya emekleri oldu, iyi de bir iş çıkardı. O kendi camiasının, ben de kendi camiamın kazanması için her şeyi yapacağız. Bu maç için bizim yakın arkadaş olmamız hepsi magazin" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIN PERFORMANSINI BİLEMEZ"

Selçuk İnan'ın takımı tanıyor olmasının rakibe avantaj sağlayabilme olasılığıyla ilgili soruya Yılmaz, "Belki de o dezavantaj olabilir bilemezsin takımı tanıyor ama oyuncularımın performansını bilemez. Belki çok ekstra performans gösterecek, belki o gün gününde olmayacak. O yüzden Selçuk buraya emekleri olmuş, oyuncular üzerinde etki bırakmış değerli bir teknik direktör. Biz kazanmak için her şeyi yapacağız" cevabını verdi.