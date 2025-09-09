Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Selçuk İnan'dan Burak Yılmaz açıklaması: Arda, Emre...

Selçuk İnan'dan Burak Yılmaz açıklaması: Arda, Emre...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Selçuk İnan&#039;dan Burak Yılmaz açıklaması: Arda, Emre...
Kocaelispor, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Gaziantep FK, Transfer, Antrenman, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Tek amacımız, tek hedefimiz istediğimiz 3 puanı artık kazanabilmek" dedi. Genç çalıştırıcı, Gaziantep FK'da görev yapan eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'la ilgili soruya da cevap verdi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada; Manisaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Milli Takım formasıyla uzun yıllar birlikte mücadele ettiği Burak Yılmaz hakkında konuştu.

Selçuk İnan'dan Burak Yılmaz açıklaması: Arda, Emre... - 1. Resim

"1-2 TRANSFER DAHA OLABİLİR"

Bugün itibarıyla yeni oyuncularla takım antrenmanı yapabileceklerini dile getiren genç antrenör, "Bugün hepsi antrenmana çıkıyor. Artık beraber çalışıyor olmak bizim için avantaj. İstediğimiz oyunculardı. Önemli oyuncular transfer ettiğimizi düşünüyorum. En azından geldikleri ligler önemli" dedi.

Transfer sürecinde zaman zaman gecikmeler yaşandığını ancak herkesin iyi niyetle yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan İnan, harcama limitleri nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamadıklarını, giden oyuncuların ardından açılan limitlerle yeni isimleri kadroya kattıklarını ifade etti. İnan, belki 1-2 transferle dönemi kapatabileceklerini belirterek, transfer sürecinin sona ermesiyle tamamen sahaya odaklanacaklarını dile getirdi.

Selçuk İnan'dan Burak Yılmaz açıklaması: Arda, Emre... - 2. Resim

"TEK HEDEFİMİZ 3 PUAN"

Önlerinde önemli bir maç olduğuna değinen İnan, "Tek amacımız, tek hedefimiz istediğimiz 3 puanı artık kazanabilmek. Bugün itibarıyla çalışmalarımız başladı. İnşallah hepimizin istediği, özlediği o 3 puan bu maçla gelir. Gaziantep uzun yıllardır ligde ve tecrübeli birçok oyuncusu var. Bu onların avantajı ama biz de çok önemli bir camiayız, çok önemli oyuncularımız var. Artık deplasman ya da içerisi fark etmeksizin kazanmak istiyoruz. Gidip mücadelemizi vereceğiz, Allah'ın izniyle kazanacağız. Onların avantajlarını, dezavantajlarını çalışacağız. Eksilerini, artılarını analiz edeceğiz. En önemlisi bu maçtan galibiyetle ayrılmak" ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan'dan Burak Yılmaz açıklaması: Arda, Emre... - 3. Resim

"ARKADAŞLIK AYRI, SAHA BAMBAŞKA BİR YER"

Bir basın mensubunun "20 yılı aşkın süredir dostluğunuz bulunan Burak Yılmaz ile karşılaşacaksınız, maç öncesi bir görüşmeniz oldu mu?" sorusunu Selçuk İnan, "Son dönemlerde birçok arkadaşımla rakip olarak karşılaşıyorum. Sahada beraber mücadele ettiğimiz Arda'yla, Emre'yle, Burak'la hepsiyle Milli Takım'da arkadaşlığımız vardı. Futbol böyle, zaman geçiyor, siz yaşlanıyorsunuz, farklı rollerde oluyorsunuz. Maçtan önce henüz görüşmedik. Burak kendi takımı için mücadele edecek, ben de kendi camiam için mücadele ediyorum. Arkadaşlık ayrı, iş ve saha bambaşka bir şey. Biz çocukluğumuzdan beri bu sahalarda nefes alıyoruz. Bizi mutlu eden, ailemizle mutlu olmamızı sağlayan en önemli yer saha ve kazandığımız anlar. Ben hayata böyle bakıyorum, diğerleri de aynı şekilde bakıyor. Mücadele edeceğiz, iyi olan kazansın" şeklinde cevapladı.

Selçuk İnan'dan Burak Yılmaz açıklaması: Arda, Emre... - 4. Resim

"SKOR ALAMAMAK ÜZÜCÜ"

Birkaç transfer daha yapılması halinde kadronun tamamen hazır olacağını ve transfer döneminin kapanacağını belirten İnan, ligde yeni bir takım olmalarına ve yoğun transfer süreci yaşamalarına rağmen sahada görmek istediğine yakın bir mücadele ve oyun ortaya koyduklarını ancak skor alamamanın üzücü olduğunu dile getirdi.

Birçok oyuncunun takıma katılmasında kendisinin de rolü olduğunu dile getiren Selçuk İnan, özellikle genç oyuncuları Türkiye'ye ikna etmenin kolay olmadığını, çoğunun Avrupa'da kalmayı tercih ettiğini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şef Somer Sivrioğlu’nun restoranındaki tadım menüsünün fiyatı dudak uçuklattıTesla ve Volvo'yu gölgede bıraktı! Togg T10F ve T10X'ten NCAP testinde 5 yıldızlı başarı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de bir ilk: İmzalar atıldı! Sahada tam 700 personel olacak - Spor2. ve 3. Lig'de ilk: İmzalar atıldı! Sahada 700 personel...Sahada başkanla atışmıştı! Premier Lig'de sezonun ilk ayrılığı - SporSahada başkanla atışmıştı! Premier Lig'de sezonun ilk vedasıFenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu: Resmi açıklama bekleniyor! - SporYeni teknik adam kararı: Resmi açıklama geliyorGalatasaray, Osimhen'in sakatlığını açıkladı! Frankfurt maçında oynayabilecek mi? - SporGalatasaray, Osimhen'in sakatlığını açıkladı!Trabzonspor'da "kontenjan" krizi! Peş peşe ayrılıklar da çare olmadı - SporTrabzon'da "yabancı" krizi! Peş peşe vedalar da çare olmadıFenerbahçe ayrılığı duyurdu: Yeni takımı belli oldu - SporFenerbahçe ayrılığı duyurdu: Yeni takımı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...