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Bursaspor'dan kombine açıklaması: Geçmişte bunu başaran oldu mu?

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bursaspor&#039;dan kombine açıklaması: Geçmişte bunu başaran oldu mu?
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nesine 3. Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıran Bursaspor, önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Kulüp Başkanı Enes Çelik, 2025-2026 sezonu için satılan kombine sayısını açıklarken, yeşil-beyazlı taraftara da seslendi.

Enes Çelik, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi ev sahipliğinde Cumalıkızık'ta gazetecilerle bir araya geldi. Bursaspor Başkanı, transfer çalışmaları ve kombine satışlarına dair açıklamalarda bulundu.

Bursaspor'dan kombine açıklaması: Geçmişte bunu başaran oldu mu? - 1. Resim

KOMBİNE SATIŞI 26 BİNİ GEÇTİ 

Kombine satışları konusunda iyi noktada olduklarına değinen Çelik, "Bir taraftan loca satışları devam ediyor, kombineler şu an 26 bini geçti. Kulüp personelimizin bilet satışıyla uğraşmasını istemiyoruz. 40 bin kombineyi biz satalım, localarımızı satalım. Sadece misafir edeceğimiz şeref tribününe gelecek olan misafirlerimiz gelir" dedi.

"BURSASPOR TARAFTARI BUNU DA BAŞARACAK"

Transferler sonrası kombineye ilginin artacağını dile getiren Çelik, "Taraftarlarımıza da buradan duyuralım, çünkü 14 bin bilet kaldı. Transferler de açıklanmaya başlayınca o da tükenir diye düşünüyorum 2 ay içerisinde. O yüzden belki bilmiyorum geçmişte yani Türkiye'de 40 bin kombine satışı oldu mu ama Bursaspor taraftarı bunu da başaracak gibi görünüyor. Bu sefer hiç satışa çıkarmadan en baştan. Şimdi bir de şu var, biz bu bileti sattığımızda takımı da zaten taraftarımız gördüğünde yine mesela belki ocak ayında, önümüzdeki senenin başında yine çıkacağız bir dahaki senenin kombinelerine. Bilet sıkıntısı yaşayacağı için insanlar, 'bari alalım' diyecekler. Bu sefer onlara öncelik tanımış olacağız yine, o 40 bin kişiye" ifadelerini kullandı.

"İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ"

Çelik, takıma yapılacak takviyelere ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. Öncelikle transfer etmek istedikleri bazı futbolcuların olduğuna anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Elimizdeki oyuncular da değerli oyuncular. Hepsi ya da birçoğu takımda kalabilir. Hocayla sürekli iletişim halindeyiz bu konuda ama transferde doğru adımları atacağımızdan taraftarımız emin olsun. Çok ince eleyip sık dokuyoruz, ileride gerçekleşebilecek ihtimalleri de göz önüne alarak adımlar atıyoruz. Mesela sırt ve göğüs sponsorluğunu açıklayacağız. Bir hafta 10 güne netleşecek. Zaten stadyumumuz Matlı'ydı. Yine Matlı'yla ilave isim anlaşmaları da yaptık."

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, etkinliğin sonunda başkan Çelik ve kulüp genel müdürü Hüseyin Yeşilkavak ile sponsorlara plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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