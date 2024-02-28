Can Uzun milli takım tercihini yaptı! Nürnberg'in 18 yaşındaki golcüsü performansıyla büyülüyor

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'in genç golcüsü Can Uzun'un milli takım tercihi belli oldu. Almanya ve Türkiye Milli Takımı ile görüşen Can'ın son kararı şaşırtmadı.

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen Can Uzun milli takım tercihi ile sevindirdi.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre 18 yaşındaki golcü, alt yaş kategorilerinde olduğu gibi A Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana yaptı.

KARARINDA HAMİT ALTINTOP ETKİLİ OLDU

Almanya Futbol Federasyonu'nun da kendilerini seçmesi için yoğun çaba sarf ettiği Can Uzun, geçen günlerde TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile bir araya geldi.

MONTELLA, CAN UZUN'U GÖZÜNE KESTİRDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta ise Avusturya ile yapılacak özel karşılaşmalara Can Uzun'un da davet edileceği öğrenildi.

Can Uzun daha önce verdiği röportajda "Soykan Başar, babamı arayarak Türk Milli Takımı'nda oynamak isteyip istemediğimi sormuştu, ben de çok sevinmiştim. Hayalim Milli Takım'da forma giymekti. Bu formayı giydiğim için çok gururluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de çıktığı 22 maçta 14 gol kaydederken 3 golün de hazırlayıcısı oldu.

Türkiye U17 Milli Takımı formasını da 12 kez terleten Can, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol attı.