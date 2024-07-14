Carlos Alcaraz, Wimbledon finalinde Novak Djokovic'i yenerek şampiyon oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 3-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, şampiyon oldu. İspanyol tenisçi üst üste ikinci kez bu başarıyı gösterdi.

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi. İlk iki seti 6-2'lik skorla kazanan son şampiyon Carlos Alcaraz, setlerde skoru 2-0 yaptı. Çekişmeli geçen ve tie-break'e giden üçüncü seti 7-6 kazanan İspanyol raket Wimbledon'da ikinci kez şampiyon oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER

Geçtiğimiz sezon Wimbledon'da tek erkekler finalinde yine Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic karşı karşıya gelmişti. Alcaraz, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Djokovic'i 3-2 mağlup ederek kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etmişti.