Cengiz Ünder'i tahtından etmişti! Rekor transfere "savaş" engeli

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Rus kulübü CSKA Moskova'dan kadroya dahil ettiklerini 21 yaşındaki Özbek oyuncu Abbosbek Fayzullaev ile ilgili görüşlerini paylaştı.

"RUSYA'YA UYGULANAN AMBARGO NEDENİYLE TRANSFER TAMAMLANMADI"

UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Viking ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağdaş Atan, "Şu an savaş durumundan dolayı Rusya'ya uygulayan ambargo neticesinde sokamıyorsunuz. Bonservis ödeyecek durumdayız ama bu yüzden farklı prosedürler çıkıyor. Başkanımız bağlantılarını kullanmaya çalışıyor, bir şekilde çözülecek. Oyuncu da, biz de sabırsızız. En kısa zamanda çözülecektir diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

5 YILLIK ANLAŞMA

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak CSKA Moskova forma giyen Özbekistan Milli Takımı futbolcusu Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Fayzullaev'e ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

7,5 MİLYON EURO BONSERVİS

İstanbul kulübünde söz konusu transferle birlikte Cengiz Ünder'in (2016 - 4,8 milyon euro bonservis) rekoru kırıldı. Bonservisine 7,5 milyon euro ödeme taahhüdünde bulunulan Abbosbek Fayzullaev, "en pahalı transfer" olarak kulüp tarihine geçti.