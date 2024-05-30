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Crespo'ya Sporting kancası! Ruben Amorim'in listesinde yer alıyor

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Crespo&#039;ya Sporting kancası! Ruben Amorim&#039;in listesinde yer alıyor
Fenerbahçe, Miguel Crespo, Sporting, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertlilerin, kadroda düşünmediği Crespo'yu Portekiz'in büyük kulüplerinden Sporting Lizbon'un istediği iddia edildi.

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan, geçtiğimiz transfer döneminde Rayo Vallecano'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Miguel Crespo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde Rayo Vallecano'nun, Miguel Crespo ile devam etmek istediği ancak oyuncunun yüksek maaşının transfere engel olduğu belirtilmişti.

CRESPO'YA PORTEKİZ DEVİ TALİP OLDU

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Crespo hakkında Portekiz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Sporting, Portekizli orta saha oyuncusu Crespo'yu kadrosuna katmak istiyor. Ruben Amorim'in çalıştırdığı Portekiz temsilcisi, kısa süre içerisinde 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile temasa geçecek.

Crespo'ya Sporting kancası! Ruben Amorim'in listesinde yer alıyor - 1. Resim

FENERBAHÇE DAHA ÖNCE 20 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Miguel Crespo'nun daha önce de Sporting tarafından izlendiği ancak Fenerbahçe'nin yaklaşık 20 milyon Euro'luk talebi sebebiyle transferin gerçekleşmediği hatırlatıldı.

Sarı-Lacivertliler, Miguel Crespo'yu 2021-22 sezonu başında Estoril'den 1.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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