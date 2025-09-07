Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihinde ilk kez yükseldiği Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı ikincilikle tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, "Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde rakibi İtalya karşısında büyük bir mücadele vererek turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bu önemli başarıyla millilerimiz, Türk voleybolunun gücünü tüm dünyaya göstermiş ve ülkemizi gururla temsil etmiştir. 'Filenin Sultanları'nın gelecek nesillere de ilham kaynağı olacak bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

