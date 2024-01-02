Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması: Sabotaj girişimi var!

2 Ocak 2024 15:33 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 15:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programına katıldı.

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz hafta oynanması planlanan ama yaşanan problemler nedeniyle ertelenen Süper Kupa krizine de değinen Erdoğan "Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi vardır" yorumunda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İNANÇLAR HEDEF ALINIYOR

Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek. Provokasyonlarla, art niyetli söylemlerle, ülkemizi bölgedeki ortaklarından, tarihi bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında turizmi baltalamaya yönelik bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhaledefin de desteğiyle spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyüruz. İnançlar ve ülkeler hedef alınıyor.

İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet de gündeme gelmek uğruna bu pespaye ve tehlikeli nefret siyasetine gönülllü figüranlık yapmaktadır. Zor zamanlarımızda yanımızda olan kardeş ülkeleri hedef alması tesadüf değil.

Burada Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik, bundan geri gidiş kesinlikle olmayacak.