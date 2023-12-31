Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması; aksaklıklar taleplerin kabul edilmemesinden ibaret değildir

    Fenerbahçe Kulübü'nden beklenen Süper Kupa açıklaması geldi. Riyad'da Suudi yetkililerin dayatmaları sonucu oynanmayan maçın üzerinden iki gün geçtikten sonra Sarı-Lacivertliler'den açıklama geldi.

    Fenerbahçe&#039;den Süper Kupa açıklaması; aksaklıklar taleplerin kabul edilmemesinden ibaret değildir
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Ülkemiz, Cumhuriyetimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve milletimiz, ülkemizin tüm spor kulüpleri gibi Fenerbahçemizin de üstün değerleridir.Biz bu değerleri kupaların, sportif rekabetin, maddi beklentilerin, siyasetin, kısaca her şeyin üstünde tutarız. Süper Kupa finali öncesinde yaşanan aksaklıklar tartışmaya açık olmayan değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz nedeniyle yaşanmıştır, bunun ötesinde herhangi başka bir sebebi ve amacı yoktur.

    "KOMPLO TEORİLERİ ÜRETİLMESİN"

    Süper Kupa finalinin iptaliyle oluşan gündemin daha sonra diplomasi, siyaset ve komplo teorileriyle dolu bir kavga ortamına çekilmesi bizi şaşırtmıştır.Yaşanan bu gündemin ne dış politika, ne siyaset, ne de komplo teorileriyle hiçbir ilişkisi yoktur.Kamuoyunda yanlış bir kulvarda sürdürülmeye çalışılan tartışmaların bir an önce sona ermesi en büyük arzumuzdur.Şunu da özellikle belirtmek istiyoruz ki; Süper Kupa final maçının organizasyonu ile ilgili yaşanan aksaklıklar, sadece iki kulübün taleplerinin kabul edilmemesinden ibaret değildir.

    Ayrıca, maça çıkmama kararı iki kulüp tarafından alınmış olmasına rağmen sadece Kulübümüzü ve yöneticilerimizi hedef alarak gerçek dışı, spekülatif söylem ve mesajlar paylaşan, iftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağımızı da kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

    Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması; aksaklıklar taleplerin kabul edilmemesinden ibaret değildir

    Suudi Arabistan dönüşü Fenerbahçe taraftarları kafileyi Sabiha Gökçen'de karşılamıştı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeTff Süper Kupa
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması; aksaklıklar taleplerin kabul edilmemesinden ibaret değildir
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sergen Yalçın Antalyaspor'da! Başkan Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi - SporSergen Yalçın Antalyaspor'da! Başkan Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesiFatih Terim'in ilk maçı Türkiye'de şifresiz izlenecek! Panathianikos - Pas Giannina maçı yayıncısı açıklandı - SporFatih Terim'in ilk maçı Türkiye'de şifresiz izlenecek! Panathianikos - Pas Giannina maçı yayıncısı açıklandıAnadolu Efes'te ayrılık! Yıldız oyuncunun yeni adresi İtalya oldu - SporAnadolu Efes'te ayrılık! Yıldız oyuncunun yeni adresi İtalya olduAboubakar hedef şaşırttı! Kamerunlu golcünün yeni takımını duyurdular - SporAboubakar hedef şaşırttı! Kamerunlu golcünün yeni takımını duyurdularGalatasaray'da yaprak dökümü! Yaz transfer döneminde coşkuyla karşılanmıştı - SporGalatasaray'da yaprak dökümü! Yaz transfer döneminde coşkuyla karşılanmıştıArsenal'den Süper Lig'e transfer! Mohammed Elneny'in yeni adresi belli oldu - SporArsenal'den Süper Lig'e transfer! Mohammed Elneny'in yeni adresi belli olduSuudi Arabistan'da çalışan Jorge Jesus'tan Süper Kupa açıklaması - SporSuudi Arabistan'da çalışan Jorge Jesus'tan Süper Kupa açıklamasıHarry Kewell'in yeni takımı belli oldu! Galatasaray'ın eski yıldızından sürpriz tercih - SporHarry Kewell'in yeni takımı belli oldu! Galatasaray'ın eski yıldızından sürpriz tercihBorussia Dortmund, Nuri Şahin için Antalyaspor'a bonservis ödeyecek! - SporBorussia Dortmund, Nuri Şahin için Antalyaspor'a bonservis ödeyecek!Sporda 2023 böyle geçti: İşte yıla damga vuran olaylar - SporSporda 2023 böyle geçti: İşte yıla damga vuran olaylar
    Sonraki Haber Yükleniyor...