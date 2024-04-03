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Haberler > Spor > Dananın kuyruğu Arda Turan için kopacak! Eyüpspor'un Süper Lig hesaplarında son viraj

Dananın kuyruğu Arda Turan için kopacak! Eyüpspor'un Süper Lig hesaplarında son viraj

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Dananın kuyruğu Arda Turan için kopacak! Eyüpspor&#039;un Süper Lig hesaplarında son viraj

Spor Haberleri

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor, Adanaspor deplasmanına Süper Lig parolasıyla çıkacak. 1. Lig'de 27 hafta sonunda 21 galibiyet elde eden Turan'ın öğrencileri bu maçı da alırsa, Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

Süper Lig'e yükselmek isteyen Eyüpspor, 1.Lig'de 28.hafta maçında Adanaspor deplasmanına çıkacak. Arda Turan'ın başında olduğu Eyüpspor, bu maçı kazanması halinde ligin bitimine haftalar kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmiş olacak.

ARDA TURAN İÇİN DE BİR İLK 

14 Nisan 2023'de teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan, ilk teknik direktörlük tecrübesi olan Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarması halinde futbol kariyerindeki başarılarına bir yenisi ekleyecek.

Dananın kuyruğu Arda Turan için kopacak! Eyüpspor'un Süper Lig hesaplarında son viraj - 1. Resim

Bu kritik karşılama öncesi Eyüpspor'dan maç günü paylaşımı geldi. Öte yandan Eyüpspor'un geriye kalan maçları şöyle; 

29. hafta Altay

30. hafta Manisa FK

31. hafta Boluspor

32. hafta Şanlıurfaspor

33. hafta Göztepe

34. hafta Erzurumspor

Düzenleyen:  - Spor
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