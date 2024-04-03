Dananın kuyruğu Arda Turan için kopacak! Eyüpspor'un Süper Lig hesaplarında son viraj

Düzenleyen: Songül Soysal 3 Nisan 2024 11:54 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 12:05 - Güncelleme:

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Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor, Adanaspor deplasmanına Süper Lig parolasıyla çıkacak. 1. Lig'de 27 hafta sonunda 21 galibiyet elde eden Turan'ın öğrencileri bu maçı da alırsa, Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.