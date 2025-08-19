Dorgeles Nene resmen Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, yeni transferini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada Malili futbolcu Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyuruldu.
Fenerbahçe, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi kadrosuna kattığını ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz Malili oyuncu Dorgeles Nene’nin kalıcı transferi için Avusturya’nın Salzburg Kulübü ile anlaşmaya varmıştır.
Sağlık kontrollerini tamamlayan futbolcu kendisini 5 yıllık sarı lacivert renklere bağlayan imzayı attı. Nene’ye hoş geldin diyor, Çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz."
