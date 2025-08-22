Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Canlı yayında skandal kura: Suç "kase"ye kaldı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Canlı yayında skandal kura: Suç "kase"ye kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Romanya, Kura, Futbol, Spor, Skandal, Federasyon, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Romanya Kupası Play-Off Turu kura çekimi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Canlı yayına yansıyan hareketler "şaibe" iddialarını beraberinde getirdi. Kurayı çeken federasyon yetkilisi, 24 takımlık kaseyi karıştırır gibi yapsa da saniyeler sonra yine elinde tuttuğu topu çekti. Gözlerin çevrildiği federasyondan gelen açıklama ise tartışmaları dindirmeye yetmedi.

Romanya'da komedi gibi bir kura çekimi gerçekleşti. Canlı yayınlanan kurada görevli federasyon yetkilisinin hareketleri büyük tepki çekerken, tepkiler üzerine gelen açıklamadaki "kase" savunması ise şaşkınlık yaşattı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Canlı yayında skandal kura: Suç "kase"ye kaldı - 1. Resim

ELİNDE TUTTUĞU TOPU ÇEKTİ

Play-Off Turu kurası, Romanya Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Gabriel Bodescu ile turnuva temsilcisi Mihai Andrie tarafından gerçekleştirildi. Bodescu'nun, 24 takımlık kaseden sağ eliyle aldığı topu önce sol eline geçirdiği, topları karıştırırmış gibi yaptıktan sonra elinde tuttuğu topu çıkardığı görüldü.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Canlı yayında skandal kura: Suç "kase"ye kaldı - 2. Resim

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA: ŞEFFAFLIK İLKERLERİNE UYGUN

Geniş yankı bulan ve sosyal medyada kısa sürede gündeme oturan Romanya'daki kura çekimi görüntüsü, "şaibe" şeklinde yorumlandı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Canlı yayında skandal kura: Suç "kase"ye kaldı - 3. Resim

İddialarla ilgili açıklama yapan Romanya Futbol Federasyonu, kura çekimde kullanılan kaselerinin ideal boyutta olmadığını belirtirken, şaibe iddialarını reddetti. Açıklamada, "Kasenin boyutu topların karıştırmasını sağlayacak boyutta değildi. Bu durum çekilişin adil yapılmasını engellemedi. Kura; kulüp temsilcilerinin huzurunda, şeffaflık ilkelerine uygun şekilde TV'de canlı gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uzak Şehir’in yıldızı Atakan Özkaya’nın acı günü! Haberi sosyal medyadan duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta sol bek transferi an meselesi: Milli oyuncu geri dönüyor - SporBeşiktaş'ta transfer an meselesi: Milli oyuncu geri dönüyorFenerbahçe resmen duyurdu: Premier Lig'den 25 milyon euroluk yıldız - SporPremier Lig'den F.Bahçe'ye 25 milyon euroluk yıldızKaleci transferinde son durum! Dursun Özbek'ten flaş itiraf: Bunu hesaplamamıştık - SporKalecide son durum! Özbek'ten flaş itiraf: HesaplamamıştıkKanal sahibi istedi, Ahmet Çakar kovuldu! "Hakkım helal değil" diyerek isyan etti - SporKanal sahibi kovdu! "Hakkım helal değil" diyerek isyan ettiArda Turan'a peş peşe 3'üncü şok: Shakhtar Donetsk-Servette maçının sonucu herkesi şaşırttı - SporArda'ya peş peşe 3'üncü şok: Skor herkesi şaşkına çevirdiBaşkan Özbek açıkladı: Barış Alper, Galatasaray'a veda mı ediyor? - SporBaşkan açıkladı: Barış Alper veda mı ediyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...