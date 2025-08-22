Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Canlı yayında skandal kura: Suç "kase"ye kaldı

Romanya'da komedi gibi bir kura çekimi gerçekleşti. Canlı yayınlanan kurada görevli federasyon yetkilisinin hareketleri büyük tepki çekerken, tepkiler üzerine gelen açıklamadaki "kase" savunması ise şaşkınlık yaşattı.

ELİNDE TUTTUĞU TOPU ÇEKTİ

Play-Off Turu kurası, Romanya Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Gabriel Bodescu ile turnuva temsilcisi Mihai Andrie tarafından gerçekleştirildi. Bodescu'nun, 24 takımlık kaseden sağ eliyle aldığı topu önce sol eline geçirdiği, topları karıştırırmış gibi yaptıktan sonra elinde tuttuğu topu çıkardığı görüldü.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA: ŞEFFAFLIK İLKERLERİNE UYGUN

Geniş yankı bulan ve sosyal medyada kısa sürede gündeme oturan Romanya'daki kura çekimi görüntüsü, "şaibe" şeklinde yorumlandı.

İddialarla ilgili açıklama yapan Romanya Futbol Federasyonu, kura çekimde kullanılan kaselerinin ideal boyutta olmadığını belirtirken, şaibe iddialarını reddetti. Açıklamada, "Kasenin boyutu topların karıştırmasını sağlayacak boyutta değildi. Bu durum çekilişin adil yapılmasını engellemedi. Kura; kulüp temsilcilerinin huzurunda, şeffaflık ilkelerine uygun şekilde TV'de canlı gerçekleştirildi" denildi.