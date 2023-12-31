Dünya futbolunun yıldız isimleri Suudi Arabistan tercihlerini sorgulamaya başladı

31 Aralık 2023 21:47 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 22:00

Suudi Pro Lig'deki Karim Benzema krizi çözülmeden Roberto Firmino'nun da pişman olduğu ve İngiltere'ye dönmek istediği ortaya çıktı. Talk Sport'un haberine göre; 32 yaşındaki Brezilyalı forvet için Premier League'de kalma savaşı veren Sheffield United harekete geçti.

BENZEMA TELEFONLARA ÇIKMIYOR

14 sezonluk Real Madrid kariyerinin ardından Ballon D'or sahibi olarak kariyerini Suudi Arabistan'da sonlandırma kararı alan Karim Benzema, yıllık 200 milyon euroluk dev sözleşmeyle Al Ittihad'a transfer olmuştu.

36 yaşındaki yıldız, lig maçından birkaç saat önce ortadan kaybolurken, son iki antrenmanda da yer almadı. Fransız basını Benzema'nın kulüpten gelen telefonlara bakmadığını yazdı.

FİRMİNO DA PİŞMAN OLDU

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'ye transfer olan Roberto Firmino bunalıma girdi. Adaptasyon problemi yaşayan 32 yaşındaki golcünün ara transfer döneminde Al Ahli'den ayrılmak istediği yazıldı.

Brezilyalı santrfor için Türkiye'den de teklif olduğu ancak Premier League'de kalma savaşı veren Sheffield United'ın transferde öne çıktığı vurgulandıç

Firmino, sezon başında imza attığı Al Ahli'de 19 maçta forma şansı buldu. 32 yaşındaki forvet bu karşılaşmalarda 3 gol sevinci yaşadı.