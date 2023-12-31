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    Dünya futbolunun yıldız isimleri Suudi Arabistan tercihlerini sorgulamaya başladı

    Suudi Arabistan futbolundaki Karim Benzema krizine Roberto Firmino da eklendi. Geçtiğimiz yaz Al Ahli'den aldığı astronomik teklifi kabul eden Brezilyalı forvet, kontrat süresinin dolmasına 2.5 yıl kala devre arasında ülkeden ayrılmak istiyor.

    Dünya futbolunun yıldız isimleri Suudi Arabistan tercihlerini sorgulamaya başladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Suudi Pro Lig'deki Karim Benzema krizi çözülmeden Roberto Firmino'nun da pişman olduğu ve İngiltere'ye dönmek istediği ortaya çıktı. Talk Sport'un haberine göre; 32 yaşındaki Brezilyalı forvet için Premier League'de kalma savaşı veren Sheffield United harekete geçti.

    BENZEMA TELEFONLARA ÇIKMIYOR

    14 sezonluk Real Madrid kariyerinin ardından Ballon D'or sahibi olarak kariyerini Suudi Arabistan'da sonlandırma kararı alan Karim Benzema, yıllık 200 milyon euroluk dev sözleşmeyle Al Ittihad'a transfer olmuştu.

    36 yaşındaki yıldız, lig maçından birkaç saat önce ortadan kaybolurken, son iki antrenmanda da yer almadı. Fransız basını Benzema'nın kulüpten gelen telefonlara bakmadığını yazdı.

    FİRMİNO DA PİŞMAN OLDU

    Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'ye transfer olan Roberto Firmino bunalıma girdi. Adaptasyon problemi yaşayan 32 yaşındaki golcünün ara transfer döneminde Al Ahli'den ayrılmak istediği yazıldı.

    Brezilyalı santrfor için Türkiye'den de teklif olduğu ancak Premier League'de kalma savaşı veren Sheffield United'ın transferde öne çıktığı vurgulandıç

    Dünya futbolunun yıldız isimleri Suudi Arabistan tercihlerini sorgulamaya başladı

    Firmino, sezon başında imza attığı Al Ahli'de 19 maçta forma şansı buldu. 32 yaşındaki forvet bu karşılaşmalarda 3 gol sevinci yaşadı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Roberto FirminoAl Ahli
    Haberler > Spor > Dünya futbolunun yıldız isimleri Suudi Arabistan tercihlerini sorgulamaya başladı
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