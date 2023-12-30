Suudi Arabistan'da bir futbol krizi daha! Baskıdan bunalan Karim Benzema alıp başını gitti

30 Aralık 2023 19:25 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 19:36

Suudi Arabistan Pro Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Al-Ittihad kulübü Fransız yıldız Karim Benzema ile 3 yıllık sözleşme imzalamış, yıllık 2000 milyon euroluk kontrat vermişti.

Benzema Suudi Arabistan'a 6 ay dayanabildi. Foot Mercato'daki habere göre Benzema yoğun baskıdan dolayı sosyal medya hesabını da kapattı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GERİDE KALDILAR

Suudi Pro Lig'de şampiyonluğun Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Ronaldo'lu Al Nassr ve Al Ittihad arasında geçmesi bekleniyor. Sarı-Siyahlılar son maçta Al-Nassr'a 5-2 mağlup olunca Karim Benzema'ya yönelik tepkiler arttı. Benzema da 76 milyon takipçili sosyal medya hesabını askıya aldı.

Fransız yıldızın Perşembe ve cuma günleri çıkması gereken antrenmanlara da çıkmadığı, yıldız golcünün Suudi Arabistan'dan ayrıldığı ifade edildi.

Bu akşam Al-Tai ile karşılaşacak Al Ittihad'da teknik direktör Marcelo Gallardo, Benzema olayıyla ilgili konuşarak, konu hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi.

SUUDİLER "İZİNLİ" DEDİ

Suudi gazeteciler ise sosyal medyadan Benzema'nın kulübün izni dahilinde birkaç gün takımdan ayrıldığı yazdı ancak Suudi ekibinden şu ana dek henüz bir resmi açıklama gerçekleşmedi.

Al Ittihad formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Benzema, 12 gol ve 5 asistlik skor katkısı yaptı.