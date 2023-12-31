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    ÖZET I Fulham'a da yenilen Arsenal yeni yıla kabusla girdi; son 5 maç 3 mağlubiyet!

    Premier League'de geçen sezon şampiyonluğu son haftada kaybeden Arsenal bu yıl 20. haftada geçen sezona göre 13 puan geride. Arteta'nın takımı 20. haftada Fulham'a mağlup olarak son 5 haftada 11 puan kaybetti.

    ÖZET I Fulham&#039;a da yenilen Arsenal yeni yıla kabusla girdi; son 5 maç 3 mağlubiyet!
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Premier League'in 20. haftasında Arsenal'i ağırlayan Fulham seyircisi önünde 2-1 galip geldi. 

    Henüz 5. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle 0-1 geriye düşen Londra'nın siyah-beyazlı ekibi 29'da Raul Jimenez ve 59'da De Cordova-Reid'in attığı gollerle 3 puana uzandı.

    FULHAM - ARSENAL (2-1) ÖZET İZLE

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    Fulham bu skorla 3 maçlık yenilgi serisinden çıktı ve puanını 24'e yükseltti. Mikel Arteta yönetiminde bu sezon şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Arsenal ise bu sezon 20. haftada geçen sezona göre 13 puan geride.

    40 puanda kalan Kuzey Londra ekibi son 5 haftada 11 puan kaybetti. Deplasmanda Aston Villa'ya yenilen "Topçular" evinde de West Ham United'a yenilmiş ve Liverpool deplasmanında 1 puana razı olmuştu.

    42 puanlı lider Liverpool yarın evinde Newcastle United'la karşılaşacak.

    ÖZET I Fulham'a da yenilen Arsenal yeni yıla kabusla girdi; son 5 maç 3 mağlubiyet!

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ArsenalFulhamPremier League
    Haberler > Spor > ÖZET I Fulham'a da yenilen Arsenal yeni yıla kabusla girdi; son 5 maç 3 mağlubiyet!
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