ÖZET I Fulham'a da yenilen Arsenal yeni yıla kabusla girdi; son 5 maç 3 mağlubiyet!

31 Aralık 2023 19:07 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 19:16

Premier League'in 20. haftasında Arsenal'i ağırlayan Fulham seyircisi önünde 2-1 galip geldi.

Henüz 5. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle 0-1 geriye düşen Londra'nın siyah-beyazlı ekibi 29'da Raul Jimenez ve 59'da De Cordova-Reid'in attığı gollerle 3 puana uzandı.

ARSENAL'İN HAYALKIRIKLIĞI

Fulham bu skorla 3 maçlık yenilgi serisinden çıktı ve puanını 24'e yükseltti. Mikel Arteta yönetiminde bu sezon şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Arsenal ise bu sezon 20. haftada geçen sezona göre 13 puan geride.

40 puanda kalan Kuzey Londra ekibi son 5 haftada 11 puan kaybetti. Deplasmanda Aston Villa'ya yenilen "Topçular" evinde de West Ham United'a yenilmiş ve Liverpool deplasmanında 1 puana razı olmuştu.

42 puanlı lider Liverpool yarın evinde Newcastle United'la karşılaşacak.