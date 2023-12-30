İnter'de Federico Dimarco, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan'la sözleşme uzattı

30 Aralık 2023 21:06 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 21:09

Serie A'da ilk yarıyı 45 puanla lider tamamlayan İnter Federico Dimarco, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan'ın sözleşmelerini yeniledi.

İtalyan devinden yapılan açıklamaya göre Darmian'ın sözleşmesi 30 Haziran 2025, Mkhitaryan'ınki ise 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı. İtalyan sağ bek Darmian bu sezon 23 maçta forma giyerken, Ermeni orta saha Mkhitaryan ise 24 maçta oynadı ve 2 gol attı.

DİMARCO İNTER'DE KALDI

İtalyan futbolunun yeni yıldızı Federico Dimarco'nun sözleşmesin ise 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldı. Güncel piyasa değeri 50 milyon euroya ulaşan 26 yaşındaki sol bek, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

İnter'de milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi de geçtiğimiz yaz 2027'ye uzatılmıştı.