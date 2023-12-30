- Güncelleme Tarihi:
İnter'de Federico Dimarco, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan'la sözleşme uzattı
Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren İnter, üç futbolcuyla sözleşme uzattı. Federico Dimarco'yla 2027'ye, Matteo Darmian'la 2025'e, Henrikh Mhkitaryan'la da 2026'ya kadar yeni sözleşme imzalandı.
Serie A'da ilk yarıyı 45 puanla lider tamamlayan İnter Federico Dimarco, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan'ın sözleşmelerini yeniledi.
İtalyan devinden yapılan açıklamaya göre Darmian'ın sözleşmesi 30 Haziran 2025, Mkhitaryan'ınki ise 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı. İtalyan sağ bek Darmian bu sezon 23 maçta forma giyerken, Ermeni orta saha Mkhitaryan ise 24 maçta oynadı ve 2 gol attı.
DİMARCO İNTER'DE KALDI
İtalyan futbolunun yeni yıldızı Federico Dimarco'nun sözleşmesin ise 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldı. Güncel piyasa değeri 50 milyon euroya ulaşan 26 yaşındaki sol bek, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 3 gol attı.
İnter'de milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi de geçtiğimiz yaz 2027'ye uzatılmıştı.
Düzenleyen: Kemal Ilıkan - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi