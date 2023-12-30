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    İnter'de Federico Dimarco, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan'la sözleşme uzattı

    Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren İnter, üç futbolcuyla sözleşme uzattı. Federico Dimarco'yla 2027'ye, Matteo Darmian'la 2025'e, Henrikh Mhkitaryan'la da 2026'ya kadar yeni sözleşme imzalandı.

    İnter&#039;de Federico Dimarco, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan&#039;la sözleşme uzattı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Serie A'da ilk yarıyı 45 puanla lider tamamlayan İnter Federico Dimarco, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan'ın sözleşmelerini yeniledi.

    İtalyan devinden yapılan açıklamaya göre Darmian'ın sözleşmesi 30 Haziran 2025, Mkhitaryan'ınki ise 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı. İtalyan sağ bek Darmian bu sezon 23 maçta forma giyerken, Ermeni orta saha Mkhitaryan ise 24 maçta oynadı ve 2 gol attı.

    DİMARCO İNTER'DE KALDI

    İtalyan futbolunun yeni yıldızı Federico Dimarco'nun sözleşmesin ise 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldı. Güncel piyasa değeri 50 milyon euroya ulaşan 26 yaşındaki sol bek, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

    İnter'de Federico Dimarco, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan'la sözleşme uzattı

    İnter'de milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi de geçtiğimiz yaz 2027'ye uzatılmıştı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İnterSerie A
    Haberler > Spor > İnter'de Federico Dimarco, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan'la sözleşme uzattı
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