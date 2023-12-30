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    Aston Villa şampiyon olur mu? Premier League'de Emery fırtınası dinmiyor

    İngiliz futbolunun köklü kulübü Aston Villa Premier League'de 20. haftayı da galibiyetle kapatarak zirve mücadelesini sürdürdü. İspanyol teknik adam Unai Emery yönetimindeki Birmingham ekibi Burnley engelini evinde 3-2'yle geçti.

    Aston Villa şampiyon olur mu? Premier League&#039;de Emery fırtınası dinmiyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Premier Lig'in son şampiyou Manchester City ve sezonun sürpriz takımı Aston Villa, 20. haftayı galibiyetle kapattı.

    Sheffield United'ı konuk eden Manchester City, 14. dakikada Rodri ve 61. dakikada Julian Alvarez'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Manchester ekibi puanını 40'a çıkararak 3. sıraya yükselirken, son sıradaki Sheffield United 9 puanda kaldı.

    https://twitter.com/ManCity/status/1741140220240613858

    İNGİLİZLER'İN EN GÜZEL VİLLASI

    Burnley'yi ağırlayan Aston Villa ise 28. dakikada Leon Bailey, 42. dakikada Moussa Diaby ve 89. dakikada penaltıdan Douglas Luiz'in attığı gollerle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

    Konuk ekipte 30. dakikada Zeki Amdouni ve 71. dakikada Lyle Foster ağları sarsarken, 56. dakikada Sander Berge kırmızı kart gördü.

    Puanını 42'ye çıkaran Aston Villa ikinci sıraya yükselirken, 11 puanlı Burnley 19. sırada kaldı.

    UNAİ EMERY ŞAMPİYONLUĞA OYNUYOR

    Premier League'de başarısız bir Arsenal macerası bulunan İspanyol teknik direktör Unia Emery, Aston Villa'nın başında şampiyonluk mücadelesi veriyor. Geçen hafta Manchester United deplasmanında 0-2 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybeden Villa, yılın son maçında hata yapmadı ve lider Liverpool'la puanları eşitledi.

    Aston Villa şampiyon olur mu? Premier League'de Emery fırtınası dinmiyor

    Unai Emery

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Aston VillaPremier LeagueUnai Emery
    Haberler > Spor > Aston Villa şampiyon olur mu? Premier League'de Emery fırtınası dinmiyor
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