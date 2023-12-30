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    • - Güncelleme Tarihi:

    Eric Bailly Villarreal'e geri döndü

    Beşiktaş'la karşılık anlaşarak yollarını ayıran Eric Bailly, parladığı takım olan Villarreal'e transfer oldu. 30 yaşındaki stoperin 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

    Eric Bailly Villarreal&#039;e geri döndü
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş macerası yarım sezon süren Fildişi Sahilli stoper Eric Bailly, eski takımı Villarreal'e geri döndü. Tecrübeli futbolcu 2015-16'da yarım sezon İspanyol ekibinde forma giydikten sonra 38 milyon euro bonservisle Jose Mourinho yönetiminde Manchester United'a transfer olarak adından söz ettirmişti.

    Sezon başında Beşiktaş'a bedelsiz transfer olan Eric Bailly Süper Lig'de 5 maç, Konferans Ligi'nde de 3 maç forma giyebildi. Bailly sakatlık nedeniyle 7 maç kaçırdı. 

    UNITED KARİYERİNDE İZ BIRAKAMADI

    Manchester United'da 7 sezon geçiren müzmin sakat, geçen sezon Marsilya'da kiralık forma giydi. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimler arasında Bailly de vardı.

    Eric Bailly Villarreal'e geri döndü

    FERNANDO BOŞA ÇIKTI

    La Liga ekiplerinde Sevilla, bu sezon beklentilerin altında kalarak 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 16 puan toplayarak 15. sırada yer aldı. Sevilla, daha önce Galatasaray forması da giyen Fernando Reges ile karşılıklı olarak anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

    Bu sezon 8’i La Liga, 4’ü Şampiyonlar Ligi ve 1’i İspanya Kral Kupası olmak üzere toplam 13 maçta forma giyen 36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    VillarrealLa LigaEric BaillyBeşiktaş
    Haberler > Spor > Eric Bailly Villarreal'e geri döndü
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