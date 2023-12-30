Eric Bailly Villarreal'e geri döndü

30 Aralık 2023 17:56 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 18:22

Beşiktaş macerası yarım sezon süren Fildişi Sahilli stoper Eric Bailly, eski takımı Villarreal'e geri döndü. Tecrübeli futbolcu 2015-16'da yarım sezon İspanyol ekibinde forma giydikten sonra 38 milyon euro bonservisle Jose Mourinho yönetiminde Manchester United'a transfer olarak adından söz ettirmişti.

Sezon başında Beşiktaş'a bedelsiz transfer olan Eric Bailly Süper Lig'de 5 maç, Konferans Ligi'nde de 3 maç forma giyebildi. Bailly sakatlık nedeniyle 7 maç kaçırdı.

UNITED KARİYERİNDE İZ BIRAKAMADI

Manchester United'da 7 sezon geçiren müzmin sakat, geçen sezon Marsilya'da kiralık forma giydi. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimler arasında Bailly de vardı.

FERNANDO BOŞA ÇIKTI

La Liga ekiplerinde Sevilla, bu sezon beklentilerin altında kalarak 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 16 puan toplayarak 15. sırada yer aldı. Sevilla, daha önce Galatasaray forması da giyen Fernando Reges ile karşılıklı olarak anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Bu sezon 8’i La Liga, 4’ü Şampiyonlar Ligi ve 1’i İspanya Kral Kupası olmak üzere toplam 13 maçta forma giyen 36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, gol ve asist katkısı sağlayamadı.