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    Beşiktaş'ta temizlik başladı; Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi

    Beşiktaş'ta kadro temizliği başladı. Hasan Arat yönetimi ilk olarak Fildişi Sahilli stoper Eric Bailly ile yollarını ayırdı. Siyah-Beyazlılar'da gözden çıkarılan diğer isimlerin de gönderilmesi bekleniyor.

    Beşiktaş&#039;ta temizlik başladı; Eric Bailly&#039;nin sözleşmesi feshedildi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

     Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Bailly, sezon başında siyah-beyazlı takıma katılmıştı

    AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA YOK

    Fildişi Sahili Milli Takımı’nın, Afrika Uluslar Kupası için açıkladığı aday kadroda Galatasaray’dan Wilfried Zaha ile Beşiktaş’tan Eric Bailly yer almadı. Trabzonspor’dan Nicolas Pepe ile Gaziantep FK’dan Max Gradel ise kadroya davet edildi.

    Turnuvaya ev sahipliği yapan Fildişi Sahili, açılış maçında 13 Ocak Cumartesi günü TSİ 23.00'de Gine ile karşılaşacak. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşEric Bailly
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ta temizlik başladı; Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi
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