Beşiktaş'ta temizlik başladı; Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi

29 Aralık 2023 18:11 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 18:16

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bailly, sezon başında siyah-beyazlı takıma katılmıştı

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA YOK

Fildişi Sahili Milli Takımı’nın, Afrika Uluslar Kupası için açıkladığı aday kadroda Galatasaray’dan Wilfried Zaha ile Beşiktaş’tan Eric Bailly yer almadı. Trabzonspor’dan Nicolas Pepe ile Gaziantep FK’dan Max Gradel ise kadroya davet edildi.



Turnuvaya ev sahipliği yapan Fildişi Sahili, açılış maçında 13 Ocak Cumartesi günü TSİ 23.00'de Gine ile karşılaşacak.