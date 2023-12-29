Samet Aybaba, 'İstemeyeni göndeririz'

29 Aralık 2023 07:31 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 07:35

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba, takımın durumu, teknik direktör arayışı ve transfer konuları hakkında bilgiler verdi. Çıkan iddiaların aksine sadece üç adayla görüştüklerini söyleyen Aybaba, “Başkan’ımız yabancı adaylarla ilgileniyor. Sergen Yalçın doğal aday. Onunla henüz anlaşmadık çünkü henüz görüşmedik. Görüşürsek anlaşırız” dedi. Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aybaba, “Bütçemiz 6 milyon avro gözükse bile, futbolu farklı yöneten kulüplerimiz var ülkemizde. Biz de onlardan öğreniriz nasıl oluyor, nasıl yapılıyor. Biz de oradan yürürüz” sözlerini kullandı.

ABOUBAKAR YOLCU

Aboubakar’ın Arabistan’a transfer olma düşüncesi olduğunu belirten Aybaba, “Herkesle konuşuyor bizimle konuşmuyor. Kadro dışı kalanların yürüyüşleri farklı. Biraz külhanbeyi gibi davranıyorlar biz de bunu sevmiyoruz” dedi. Cenk Tosun ve Salih Uçan ile devre arasından sonra görüşeceklerini belirten tecrübeli futbol adamı, “Takımda kalmalarını istiyoruz” vurgusu yaptı. Chelsea ve PSG ile görüştüklerini ancak oyuncu alışverişi için anlaşamadıklarını ifade eden Aybaba, transferi gündeme gelen Yusuf Sarı için, “Beşiktaş kontratak takımı değil. Bu transferi düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

BU TAKIMIN PATRONU BENİM

“Futbol sahası içinde hiç yokum ama bu takımın patronu benim” diyen Samet Aybaba, teknik direktörün de üstünde olduğunu söyledi. Aybaba “Bu yetkiyi Başkan’ım verdi. Teknik direktörün saha içi vae takım performansıyla ilgili sadece sohbetim olur, onun dışındaki her şeyin yetkilisi benim” diye

konuştu.

O KUPA BURAYA GELECEK

Türkiye Kupası’nı kazanmayı hedeflediğini söyleyen Samet Aybaba “Özel prim sistemi planladım. En büyük hedefimiz bu kupa. 25 gündür bunu düşünüyorum. İkinci hedef, UEFA’ya katılacak bir sıralama. Gelecek oyuncularla bunu yakalamamız lazım” dedi.