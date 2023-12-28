Samet Aybaba'dan heyecanlandıran Sergen Yalçın açıklaması

28 Aralık 2023 13:30 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 13:52

Çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta yeni yönetim dümeni eline aldı. Hareketli günler yaşayan siyah beyazlı camianın Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kadro dışı bırakılan 5 yıldız isimden biri olan Vincent Aboubakar'la ilgili konuşan Aybaba, "Hiçbir arkadaşımız, bize gelip 'Mutlu değilim, gitmek istiyorum' demedi. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bizimle konuşmuyor. Burası Beşiktaş, istemeyen herkesi göndeririz." dedi.

"SERGEN YALÇIN DOĞAL ADAY"

Yeni teknik direktör için adı geçen isimleren Sergen Yalçın'la ilgili konuşan Aybaba, "Sergen Yalçın doğal aday. Görüşme yapmadık." şeklinde konuştu.

"BU TAKIMIN PATRONU BENİM"

Aybaba ayrıca "Futbol sahası içinde ben yokum ama bu takımın patronu benim." ifadelerini kullandı.

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