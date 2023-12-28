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    Samet Aybaba'dan heyecanlandıran Sergen Yalçın açıklaması

    Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, yeni hocası adı geçen Sergen Yalçın ile ilgili taraftarı heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Aybaba, kadro dışı bırakılan Aboubakar'la ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

    Samet Aybaba&#039;dan heyecanlandıran Sergen Yalçın açıklaması
    Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta yeni yönetim dümeni eline aldı. Hareketli günler yaşayan siyah beyazlı camianın Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Kadro dışı bırakılan 5 yıldız isimden biri olan Vincent Aboubakar'la ilgili konuşan Aybaba, "Hiçbir arkadaşımız, bize gelip 'Mutlu değilim, gitmek istiyorum' demedi. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bizimle konuşmuyor. Burası Beşiktaş, istemeyen herkesi göndeririz." dedi.

    "SERGEN YALÇIN DOĞAL ADAY"

    Yeni teknik direktör için adı geçen isimleren Sergen Yalçın'la ilgili konuşan Aybaba, "Sergen Yalçın doğal aday. Görüşme yapmadık." şeklinde konuştu.

    Samet Aybaba'dan heyecanlandıran Sergen Yalçın açıklaması

    "BU TAKIMIN PATRONU BENİM"

    Aybaba ayrıca "Futbol sahası içinde ben yokum ama bu takımın patronu benim." ifadelerini kullandı.

    Ayrıntılar geliyor... 

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Samet AybabaBeşiktaşSergen YalçınVincent Aboubakar
    Haberler > Spor > Samet Aybaba'dan heyecanlandıran Sergen Yalçın açıklaması
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