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    Hasan Arat müjdeli haberi verdi! Beşiktaş’ın yeni hocası hayırlı uğur olsun! 1,5 yıllık sözleşme

    Ligde istediği performansı bir türlü yakalayamayan Beşiktaş’ta hoca arayışı devam ediyor. Bu sezon 3 hoca başa getiren ancak bir türlü beklediği performansı yakalayamayan siyah-beyazlı ekip aradığı hocayı buldu. Başkan Hasan Arat müjdeli haberi verdi. Yeni hoca hayırlı uğurlu olsun. 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

    Hasan Arat müjdeli haberi verdi! Beşiktaş’ın yeni hocası hayırlı uğur olsun! 1,5 yıllık sözleşme
    Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bu sezon beklediği çıkışı yakalayamayan Beşiktaş’ta hoca arayışı devam ediyor. En son olarak Rıza Çalımbay ile yol ayrılığına giden Beşiktaş, sonunda aradığı hocayı buldu. Hasan Arat talimatı verdi. Fransız teknik adam Bruno Genesio, İstanbul’a geliyor. 

    BEŞİKTAŞ’IN YENİ HOCASI BELLİ OLDU!

    Bruno Genesio, yönetimden ilk olarak 2,5 senelik bir sözleşme talebinde bulundu. Lakin yapılan görüşmeler sonucunda 1.5 senelik anlaşma için el sıkışıldı. Bunların yanı sıra transfer döneminde atılacak adımlar için tecrübeli Fransız teknik adamın görüşleri alındı. Bu kapsamda Genesio’nun ocak ayında 2 ya da 3 takviye talep ettiği öğrenildi. 

    5 OCAK’TA TAKIMIN BAŞINA GEÇİYOR

    Siyah beyazlı takımın futboldan sorumlu yöneticisi Feyyaz Uçar, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda yeni teknik direktörün 5 Ocak’ta yapılacak olan Kasımpaşa maçında takımın başında olacağını söyledi. 

    Hasan Arat müjdeli haberi verdi! Beşiktaş’ın yeni hocası hayırlı uğur olsun! 1,5 yıllık sözleşme

    Yeni teknik adamım sevilen yönlerinden biri genç oyuncuları oynatmayı sevmesi iken, Toussard, Diakhaby, Aouar, Ndombele, Fekir, Ferland Mendy gibi oyunculara ilk kez şans verdi. Ayrıca devamlılık konusunda da kararlı bir isim olan Genesio, Lyon'da 185, Rennes'de 124 maça çıktı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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