Hasan Arat müjdeli haberi verdi! Beşiktaş’ın yeni hocası hayırlı uğur olsun! 1,5 yıllık sözleşme

28 Aralık 2023 13:03 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 13:05

Bu sezon beklediği çıkışı yakalayamayan Beşiktaş’ta hoca arayışı devam ediyor. En son olarak Rıza Çalımbay ile yol ayrılığına giden Beşiktaş, sonunda aradığı hocayı buldu. Hasan Arat talimatı verdi. Fransız teknik adam Bruno Genesio, İstanbul’a geliyor.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ HOCASI BELLİ OLDU!

Bruno Genesio, yönetimden ilk olarak 2,5 senelik bir sözleşme talebinde bulundu. Lakin yapılan görüşmeler sonucunda 1.5 senelik anlaşma için el sıkışıldı. Bunların yanı sıra transfer döneminde atılacak adımlar için tecrübeli Fransız teknik adamın görüşleri alındı. Bu kapsamda Genesio’nun ocak ayında 2 ya da 3 takviye talep ettiği öğrenildi.

5 OCAK’TA TAKIMIN BAŞINA GEÇİYOR

Siyah beyazlı takımın futboldan sorumlu yöneticisi Feyyaz Uçar, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda yeni teknik direktörün 5 Ocak’ta yapılacak olan Kasımpaşa maçında takımın başında olacağını söyledi.

Yeni teknik adamım sevilen yönlerinden biri genç oyuncuları oynatmayı sevmesi iken, Toussard, Diakhaby, Aouar, Ndombele, Fekir, Ferland Mendy gibi oyunculara ilk kez şans verdi. Ayrıca devamlılık konusunda da kararlı bir isim olan Genesio, Lyon'da 185, Rennes'de 124 maça çıktı.