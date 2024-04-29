Xabi Alonso, Fenerbahçe'nin Türk yıldızını istiyor! Bayern Leverkusen yöneticileri İstanbul'a geliyor

Almanya Bundesliga'da tarihi bir şampiyonluk yaşayan Bayern Leverkusen, yaz transfer dönemi öncesi gözünü Türkiye pazarına çevirdi. Alman devinin radarında Fenerbahçeli İsmail Yüksek bulunuyor.

Almanya'da Bayern Münih'in yıllardır süren hegemonyasına son veren Bayern Leverkusen, gelecek sezonun kadrosu için harekete geçti.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Leverkusen'in Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i istediği öğrenildi.

Xabi Alonso'nun yakından takip ettirdiği Türk yıldız için sezon sonunda teklif yapılması bekleniyor.

LEVERKUSEN'DEN FENERBAHÇELİ YILDIZA KANCA

Sabah'ın haberine göre; Alonso'nun ekibi İsmail'in performansını yakından takip ediyor.

Son oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, sezonu kapatmıştı.

En az 5 hafta sahalardan uzak kalacak olan milli oyuncunun, EURO 2024'ü kaçırma ihtimali bulunuyor.

2020 yılında Gölcükspor'dan 65 bin euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için en az 15 milyon euro isteniyor.

Leverkusen ve Fenerbahçe arasında sezon sonu bir görüşmenin yapılması bekleniyor.