Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Xabi Alonso, Fenerbahçe'nin Türk yıldızını istiyor! Bayern Leverkusen yöneticileri İstanbul'a geliyor

Xabi Alonso, Fenerbahçe'nin Türk yıldızını istiyor! Bayern Leverkusen yöneticileri İstanbul'a geliyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Xabi Alonso, Fenerbahçe&#039;nin Türk yıldızını istiyor! Bayern Leverkusen yöneticileri İstanbul&#039;a geliyor

Spor Haberleri

Almanya Bundesliga'da tarihi bir şampiyonluk yaşayan Bayern Leverkusen, yaz transfer dönemi öncesi gözünü Türkiye pazarına çevirdi. Alman devinin radarında Fenerbahçeli İsmail Yüksek bulunuyor.

Almanya'da Bayern Münih'in yıllardır süren hegemonyasına son veren Bayern Leverkusen, gelecek sezonun kadrosu için harekete geçti.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Leverkusen'in Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i istediği öğrenildi.

Xabi Alonso'nun yakından takip ettirdiği Türk yıldız için sezon sonunda teklif yapılması bekleniyor.

Xabi Alonso, Fenerbahçe'nin Türk yıldızını istiyor! Bayern Leverkusen yöneticileri İstanbul'a geliyor - 1. Resim

LEVERKUSEN'DEN FENERBAHÇELİ YILDIZA KANCA

Sabah'ın haberine göre; Alonso'nun ekibi İsmail'in performansını yakından takip ediyor.

Son oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, sezonu kapatmıştı.

Xabi Alonso, Fenerbahçe'nin Türk yıldızını istiyor! Bayern Leverkusen yöneticileri İstanbul'a geliyor - 2. Resim

En az 5 hafta sahalardan uzak kalacak olan milli oyuncunun, EURO 2024'ü kaçırma ihtimali bulunuyor.

2020 yılında Gölcükspor'dan 65 bin euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için en az 15 milyon euro isteniyor.

Leverkusen ve Fenerbahçe arasında sezon sonu bir görüşmenin yapılması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
FED faiz kararı toplantısı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yapılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Derbide kırmızı kart gören Al-Musrati, PFDK'ye sevk edildi! Fred'e yaptığı faul çok tartışılmıştı - SporDerbide kırmızı kart gören Al-Musrati, PFDK'ye sevk edildi! Fred'e yaptığı faul çok tartışılmıştıYeni transfer rekorunun eli kulağında! Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'un bonservis bedeli Arda Güler'i bile geçecek - SporYeni transfer rekorunun eli kulağında! Arda'yı geçecekTFF resmen açıkladı! 36.hafta karşılaşmaları aynı gün ve saatte oynanacak - SporTFF resmen açıkladı! Tüm maçlar aynı gün ve saatte...İsveç Futbol Federasyonu resmen açıkladı! VAR uygulaması resmen kaldırıldı - SporVAR uygulaması resmen kaldırıldıŞike iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! TFF harekete geçti Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına inceleme - SporTFF harekete geçtiBir dönem Fenerbahçe forması giymişti! Max Kruse'nin son halini görenler gözlerine inanamadı - SporSon halini görenler inanamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...