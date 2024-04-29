Fenerbahçe maçı öncesi Konyaspor'dan flaş karar! Teknik direktör Fahrudin Omerovic'le yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir ayrılık daha. Konyaspor'da Fahrudin Omerovic dönemi resmen sona erdi. Yeşil-beyazlı takım yolların ayrıldığını, resmen açıkladı.

Süper Lig'de 6 Nisan günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Konyaspor'dan flaş açıklama. Yeşil-beyazlı takımda, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yolları ayrıldı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Fahrudin Omerovic, Hakan Keleş ile yolları ayırmasının ardından takımında başına getirilmişti. Yeşil- beyazlı ekibi sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Çamdalı'nın yönetmesi bekleniyor.